Η ταινία που περιγράφει τη ζωή των Ferrari το καλοκαίρι του 1957 και έχει πρωταγωνιστές τους Adam Driver, Penelope Cruz και Shailene Woodley

Όπως όλα δείχνουν, ο Adam Driver αποφάσισε να υποδύεται μόνο γνωστές ιταλικές προσωπικότητες. Μετά τον Gucci (και την απουσία του από τα Όσκαρ), ετοιμάζεται να γίνει ο Enzo Ferrari.

Η ταινία υψηλού budget μας μεταφέρει στο καλοκαίρι του 1957 και στη ζωή του πρώην οδηγούν αγώνων ταχύτητας και κατασκευαστή αυτοκινήτων. Η σχέση του Enzo με τη σύζυγό του (Penelope Cruz) περνά κρίση, ενώ πενθούν τον χαμό του γιου τους και η 10ετής επιχείρησή τους είναι ένα βήμα πριν την χρεωκοπία.

Ο Adam Driver έρχεται να αντικαταστήσει την αρχική επιλογή, που ήταν ο Hugh Jackman. H Cruz υποδύεται τη σύζυγο, Laura Ferrari και η Shailene Woodley είναι η ερωμένη του Enzo, Lina Lardi. Η ταινία θα βασιστεί στο βιβλίο του Brock Yates "Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine" (1991).

Η παραγωγή θα ξεκινήσει την επόμενη άνοιξη στην Ιταλία και ο σκηνοθέτης (και σεναριογράφος) Michael Mann δηλώνει ευτυχής για αυτή τη συνεργασία. «Το να μπορώ να έχω αυτούς τους απίστευτα ταλαντούχους καλλιτέχνες, Adam Driver, Penelope Cruz και Shailene Woodley και να φέρω στη ζωή αυτούς τους μοναδικούς χαρακτήρες σε τοποθεσίες, όπως η Modena και η Emilia-Romagna, είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας παραγωγής STX, αυτή η ταινία είναι αποτέλεσμα δουλειάς χρόνων του σκηνοθέτη και πρόκειται για μία ιδιαίτερη ιστορία. «Ο Ferrari είναι πολλά περισσότερα από μία ιστορία για τα αυτοκίνητα. Είναι ασυνήθιστη, συναισθηματική και ανυπομονούμε να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Ο Adam Driver είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και συναρπαστικούς ηθοποιούς της γενιάς του και φυσικά είμαστε ενθουσιασμένοι που συναντά την Penelope, που έχει μία θρυλική καριέρα». Η αλήθεια είναι ότι κι εμείς ανυπομονούμε.