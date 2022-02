Θετική στον κορονοϊό η Βασίλισσα Ελισάβετ - Εμφανίζει ήπια συμπτώματα

Μέχρι στιγμής, οι γιατροί δεν ανησυχούν για την υγεία της Βασίλισσας, η οποία θα παραμείνει ενεργή στα καθήκοντά της

Θετική στον Covid-19 βρέθηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ, με το Παλάτι να ανακοινώνει πως έχει «ήπια συμπτώματα κρυολογήματος». Θα συνεχίσει, ωστόσο, να εκτελεί τα λιγότερο βαριά καθήκοντά της.

Η Ελισάβετ ήρθε σε επαφή με τον πρωτότοκο γιο της, Κάρολο, δύο μέρες πριν βρεθεί ο ίδιος θετικός, ενώ εντοπίζονται πολλά κρούσματα στην κατοικία της στο Windsor. Όπως ανακοίνωσε το Buckingham:

«Είμαι σίγουρος πως μιλώ εκ μέρους όλων, ευχόμενος στη Μεγαλειότητά της γρήγορη ανάρρωση από τον Covid και επιστροφή στην καλή της υγεία», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Boris Johnson.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health.