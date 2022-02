Rise: Η ταινία για τη ζωή της οικογένειας Αντετοκούνμπο έρχεται φέτος

Η ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του γίνεται ταινία και θα τη δούμε μέσα στο 2022.

Μετράμε πλέον αντίστροφα για την ταινία που περιγράφει τη ζωή του "Greek Freak", Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα προβληθεί μέσα από την πλατφόρμα Disney+.

Ο αρχικός τίτλος "Greek Freak" έγινε "Rise" και η Walt Disney Studios ανέβασε την αφίσα με τους πρωταγωνιστές της ταινίας που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2022. «Οικογένεια. Αφοσίωση. "Rise", μία ταινία της Disney+ που βασίζεται στο αστέρι των Milwaukee Bucks, Γιάννη Αντετοκούνμπο και την οικογένειά του».

Το ξεκίνημα από τη Νιγηρία, η ζωή της οικογένειας στα Σεπόλια, η ομάδα του Φιλαθλητικού και όλη η πορεία μέχρι το μεγάλο όνειρό του, το NBA. Τα αδέρφια, η σχέση με τη μητέρα τους αλλά και ο πατέρας που έφυγε νωρίς από τη ζωή.

Family. Dedication. Devotion. “Rise,” a @DisneyPlus Original Movie, based on the real life experiences of Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo and his family, will debut in 2022. #DisneyRise pic.twitter.com/4tgsWbqmjF