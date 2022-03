Η εγγονή της Aretha Franklin πήγε στο American Idol. Και κόπηκε

Η Grace Franklin έφαγε άκυρο από τους κριτές του American Idol και η Katy Perry έγινε έξαλλη

Στο American Idol δεν παίζει ρόλο η οικογενειοκρατία ή αν έχεις μέσον. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε όταν η 15χρονη εγγονή της θρυλικής Aretha Franklin, Grace, δεν πέρασε στην επόμενη φάση.

Η 15χρονη κοπέλα τραγούδησε το ‘Killing me Softly‘, με τον κριτή Luke Bryan να το κρίνει ως βαρετό, που του φέρνει υπνηλία. Η Katy Perry τη ρώτησε αν έχει και κάτι άλλο να τους πει, με την Grace να επιλέγει το τραγούδι της γιαγιάς της, "Ain't No Way". Όσο και αν τη σιγόνταρε η Perry και της φώναζε «έλα μπορείς, το'χεις», η διαγωνιζόμενη δεν ήταν μάλλον έτοιμη για μουσικό διαγωνισμό.

Όταν το επεσήμαναν οι κριτές Luke Bryan και Lionel Richie, ψηφίζοντας όχι, η Katy Perry έγινε έξαλλη, σηκώθηκε όρθια και τους είπε ότι πάει στο μπαρ για να πιει. Αρκετά υπερβολική αντίδραση. «Πού ξέρετε ότι η Aretha δεν είχε μπει κάποτε σε ένα δωμάτιο που κανείς δεν την εκτίμησε»; Ε τι να κάνουμε τώρα Katy. Αν είναι γραφτό, θα αναγνωριστεί κάποια στιγμή.

Ο Lionel Richie πάντως δεν επηρεάστηκε από το όνομα της διαγωνιζόμενης, την οποία γνώριζε από παλιά. Εκείνη τον αποκάλεσε θείο Lionel και εκείνος μοιράστηκε ιστορίες από τη γιαγιά της. Είναι εκείνος που συμβούλευσε την Grace να συνεχίσει να δουλεύει πάνω στην τέχνη της και να επιστρέψει την επόμενη χρονιά. Η Perry βέβαια ήταν ανένδοτη και θεώρησε ότι έχει πολύ μεγάλη λάμψη και άστρο για να μην συνεχίσει. Η αλήθεια είναι ότι η μικρή είχε τις ικανότητες, απλά της έλειπε η ηλικιακή ωριμότητα στη φωνή.

Όσο για την Grace και τη σχέση με τη γιαγιά της, η ίδια δεν κατάλαβε ποτέ τη διασημότητα της Aretha. «Ήταν απλώς η γιαγιά μου. Την έβλεπα συνέχεια και ταξιδεύαμε πολύ». Η Franklin έφυγε από τη ζωή του 2018, σε ηλικία 76 ετών.