Ο Benedict Cumberbatch απαντά στο ομοφοβικό σχόλιο του Sam Elliott για το The Power of the Dog και τους «γκέι καουμπόι»

Η πληρωμένη απάντηση του Cumberbatch για τους καουμπόι «που δεν γίνεται να είναι γκέι».

Ο ηθοποιός Sam Elliott ένιωσε την ανάγκη να αποκαλέσει την ταινία "The Power of the Dog" μία «μα@@@α και μισή» και ότι κανένας καουμπόι δεν θα ήταν γκέι. Όλα αυτά τα είπε σε επεισόδιο του podcast "WTF" και όλοι νιώσαμε αμηχανία με αυτό το macho ομοφοβικό ξέσπασμα.

Για όσους δεν έχουν δει ακόμα την ταινία, να σας ενημερώσω ότι ο Benedict Cumberbatch υποδύεται έναν σεξουαλικά καταπιεσμένο ιδιοκτήτη ράντζου κάπου στο 1925, στη Μοντάνα. Πράγμα που δεν βρίσκει σύμφωνο τον Elliott.

O Benedict έμαθε για το γεγονός και το σχολίασε σε ένα πρόσφατο Bafta Film Session. «Προσπαθώ πολύ να μην πω κάτι για μία πολύ περίεργη αντίδραση που συνέβη πρόσφατα σε ένα podcast. Χωρίς να θέλω να το αναλύσω, κάποιος ένιωσε πραγματικά προσβεβλημένος για το πώς απεικονίζεται η Δύση στην ταινία».

Και συνέχισε: «Πέρα όμως από αυτή την αντίδραση, αυτή η άρνηση για το ότι η ύπαρξη και ο προσανατολισμός κάποιου καθορίζονται από το πού ζει ή γεννήθηκε κάποιος, δείχνει ότι υπάρχει ακόμα η έλλειψη ανοχής για τη σεξουαλικότητα κάποιου. Δυστυχώς περιμένουν ένα συγκεκριμένο αρχέτυπο αρρενωπότητας από τους άντρες της Δύσης. Και δεν είναι μάθημα ιστορίας ότι αυτό αποδομείται μέσω του Phil».

Αν και είπε ότι δεν θα το αναλύσει, ο Cumberbatch είπε όλα τα σωστά πράγματα απέναντι στην ομοφοβία και τόνισε ότι κάτι τέτοιες συμπεριφορές (τοξικής αρρενωπότητας) ευθύνονται για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και γιατί υπάρχει ακόμα ντροπή και καταπίεση. Οι 12 υποψηφιότητες πάντως για Όσκαρ αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία δεν συμμερίζεται την άποψη του Sam Elliott.