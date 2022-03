Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων γίνεται installation σε όλη την Αμερική, για να ενισχύσει την Ουκρανία

Μπερδευτήκατε; Δεν χρειάζεται. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη έκθεση υπό την επιμέλεια της Nadya Tolokonnikova και παρουσιάζεται από το SaveArtSpace, θίγοντας ένα κρίσιμο ζήτημα -για να βοηθήσει ένα άλλο.

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Έξι λέξεις που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πραγματικότητες ακόμη και σήμερα ενώ όλα μοιάζουν να εξελίσσονται και να έρχονται ένα βήμα πιο κοντά στην ισότητα.

Από στατιστικά προκύπτει ότι οι αποδοχές των γυναικών είναι κατά 16% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών ανά ώρα εργασίας, παρότι η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» θεσμοθετήθηκε ήδη το 1957, με τη Συνθήκη τη Ρώμης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως τη λήψη περισσότερων μέτρων για τη μείωση του χάσματος αλλά δεν έχουν αλλάξει πολλά στην πράξη.

Με δεδομένο το χάσμα που επικρατεί, η συνιδρύτρια των Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, σκέφτηκε να κυκλοφορήσει πρόσφατα μια καμπάνια για να μαζέψει χρήματα για την Ουκρανία. H καλλιτέχνης- ακτιβίστρια συνεργάζεται με το SaveArtSpace σε ένα art show με διαφημιστικές πινακίδες με τίτλο «ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ R.I.P.».

Fatimazohra Serri, We Run This Mother- Location_ N Compton Ave & Olive St. Louis, MO/ Courtesy Of The Artist And Saveartspace