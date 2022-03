Ms. Marvel και Turning Red: Οι δύο νέες ταινίες της Disney αλλάζουν τα δεδομένα στη συμπεριληπτικότητα

Οι δύο νέες ταινίες της Disney και Pixar ανοίγουν τον δρόμο και στο κομμάτι της πολυπολιτισμικότητας.

Μπορεί ο CEO της Disney να ζήτησε από την Pixar να διαγράψει κάθε γκέι στιγμή από τις ταινίες, αλλά τα νέα projects της Disney+ μας δίνουν ελπίδα και μας δείχνουν ότι η αλλαγή έρχεται αργά, αλλά σταθερά.

Η Ms. Marvel είναι η πρώτη μουσουλμάνα superhero

Το 2013, η Marvel Comics μας σύστησε την Kamala Khan, μία έφηβη με καταγωγή από το Πακιστάν και την Αμερική. Το 2014, η Ms. Marvel είχε υπεράνθρωπες δυνάμεις, τη δική της σειρά και ήταν η πρώτη Μουσουλμάνα superhero σε κόμικ της Marvel. 9 χρόνια μετά, γίνεται σειρά και στην Disney+ με πρωταγωνίστρια την Iman Vellani. Η Kamala είναι μία τυπική έφηβη σε κόμικ, που ονειρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι πολύ καλή μαθήτρια αλλά ξαφνικά αποκτά περίεργες δυνάμεις, όπως το να μπορεί να περπατά στον αέρα δημιουργώντας σκαλιά ή μάζες ενέργειας. Σταδιακά, η ηρωίδα της ολοκληρώνεται με κοστούμι σε κόκκινο και μπλε και κανονικές δυνάμεις.

Πίσω από αυτή τη σειρά βρίσκονται σπουδαίοι δημιουργοί, όπως η παραγωγός και βασικός σεναριογράφος Bisha K. Ali (που δημιούργησε το "Four Weddings and a Funeral" του Hulu) και η σκηνοθέτιδα Sharmeen Obaid-Chinoy, που κέρδισε Όσκαρ για ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Στα bonus του trailer, θα ακούσεις το "Blindig Lights" του The Weeknd.

Η ζωή μίας ασιατικής οικογένειας στο Turning Red

Η Pixar ξέρει πολύ καλά πώς να διηγηθεί την ιστορία μίας οικογένειας, με έναν τρόπο που δεν πατρονάρει, αλλά σε εκπαιδεύει. Μία οικογένεια Ασιατών ζει στον Καναδά (πράγμα που ισχύει και για την περίπτωση της σκηνοθέτιδας του Turning Red, που είναι και η πρώτη γυναίκα που σκηνοθετεί ταινία της Pixar) και η ιστορία της 13χρονης Mei ξετυλίγεται. Όλα τα κλασικά θέματα της εφηβείας, η σχέση με τη μητέρα της, Ming, ο θυμός που εξωτερικεύεται και γίνεται ένα μεγάλο κόκκινο panda, που έρχεται από προηγούμενες γενιές και λειτουργεί ως κατάρα. Ή ευλογία. Το bonus σε αυτό το trailer είναι το τραγούδι "It's Gonna Be Me" των NSYNC.