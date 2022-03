Η ταινία μικρού μήκους του Γιώργου Λάνθιμου, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, έρχεται τον Μάιο του 2022

Η ταινία μικρού μήκους «Βληχή» του Γιώργου Λάνθιμου που περιμέναμε εδώ και καιρό, έχει επιτέλους trailer αλλά και τις πρώτες φωτογραφίες.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο γνωστός σκηνοθέτης πραγματοποίησε τα γυρίσματα της ταινίας στην Τήνο, με πρωταγωνιστές της Emma Stone και τον Γάλλο ηθοποιό Damien Bonnard. Αποδέχθηκε την πρόταση που του έκαναν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης και η Διευθύντρια του ΝΕΟΝ Ελίνα Κουντούρη, υπογράφοντας την παραγωγή, το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Η ταινία είναι κομμάτι του προγράμματος "The Artist and the Composer", μία συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, συνδυάζοντας το ταλέντο πρωτοπόρων καλλιτεχνών με ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Η «Βληχή» είναι μία ακόμη προσπάθεια να φέρει το κοινό πιο κοντά στην όπερα, ακόμα και αν δεν έχει παρακολουθήσει ξανά.

Η μουσική θα αποτελείται από έργα των Μπαχ/Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ερμηνευθούν ζωντανά από τους σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα, Γου Γουέι, το κουαρτέτο «Μαρία Κάλλας» και τη Χορωδία της ΕΡΤ. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στις 6 (7 και 8) Μαίου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.

6, 7, 8 Μαΐου 2022

Ώρες: 18.00, 20.00, 22.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Σκηνικά: Άννα Γεωργιάδου

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Χρήστος Παπαδόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Θοδωρής Μιχόπουλος

Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Executive producer: Ρεμπέκκα Σκίννερ

Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου

Εισιτήρια: 10 ευρώ (το εισιτήριο στηρίζει το έργο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής)

Προπώληση: ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00)

nationalopera.gr, neon.org.gr