«Ο στόχος μου είναι να μην με νοιάζει η γνώμη των άλλων»: Η Margaret Qualley για το Maid, τις τοξικές σχέσεις και τη διαρκή αλλαγή της

Η 27χρονη Margaret Qualley μιλά για τις αλλαγές που βιώνει συνέχεια, την υποκριτική και τη σχέση που την κάνει να νιώθει ασφάλεια

Είναι η πρωταγωνίστρια της σειράς "Maid" του Netflix που ήρθε τη σωστή χρονική στιγμή, είναι το κορίτσι που έκανε cameo στο "Once Upon A Time... in Hollywood" και έγλειψε τον Brad Pitt. Α, είναι επίσης η κόρη της Andie MacDowell.

Η 27χρονη Margaret Qualley έχει αυτή την ατίθαση, αδιαπραγμάτευτη ομορφιά, αυτό το αβίαστο coolness, που αρνείται να αναγνωρίσει, και την ανάγκη να την αγαπούν «όπως όλοι οι ηθοποιοί εξάλλου». Φωτογραφήθηκε για το ανοιξιάτικο τεύχος του Another Magazine, που θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου, και μίλησε για πολλά.

Γεννημένη στη Μοντάνα, από γονείς μοντέλα που τελικά άλλαξαν καριέρα, χώρισαν όταν η ίδια ήταν 5 ετών και μετακόμισε μαζί με τη μαμά και τα αδέρφια της στο Άσβιλ. Δεν είχε ιδέα τότε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Λάτρευε τον χορό ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Μέχρι τα 16, που ανακοίνωσε στους γονείς της (μέσω mail) ότι θα ακολουθήσει άλλο δρόμο. Τελικά τους έπεισε να παραμείνει στη Νέα Υόρκη και να δουλέψει ως μοντέλο. Σύντομα όμως, αυτή η προσπάθεια για τελειότητα (που την ακολουθούσε από τον χορό), την κούρασε.

Photography by Collier Schorr/Another Magazine

«Προσπαθούσα από μικρή να είμαι τέλεια σε όλα. Στο μόντελινγκ, ήταν μία εποχή όπου έπρεπε να είσαι μέγεθος 0 και δεν υπήρχε αυτό το body positivity που υπάρχει τώρα. Ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν και η μόδα γιορτάζει όλα τα μεγέθη». Τα παράτησε 4 μήνες μετά και όλα άλλαξαν όταν το τότε αγόρι της Nat Wolff (ο πρωταγωνιστής του The Fault in Our Stars) την πήγε σε ένα μάθημα υποκριτικής σε εκκλησία. Εκεί κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται τον έλεγχο και μπορεί να εκφράσει, με ακραίο τρόπο, όλα της τα συναισθήματα. Αυτό ήταν. Είχε την άδεια να κάνει ό,τι ήθελε, με όποιον τρόπο ήθελε, χωρίς να κρίνεται.

Η σειρά "Maid"

Αν και η σειρά "Maid" δεν ήταν ο πρώτος της μεγάλος ρόλος, έγινε ευρέως γνωστή εξαιτίας του Netflix. Η σειρά που βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Stephanie Land, περιγράφει τη διαδρομή μίας μητέρας, που φεύγει από την κακοποιητική σχέση που έχει με τον πατέρα του παιδιού της, δουλεύει ως οικιακή βοηθός και δυσκολεύεται αν τα βγάλει πέρα. Για να παίξει καλά τον ρόλο της Alex, το βασικό της μέλημα ήταν να αποκτήσει μία μητρική σχέση με την 5χρονη Rylea που υποδυόταν την κόρη της. Την έπαιρνε συνέχεια αγκαλιά, σε σημείο εμμονής.

Το επόμενο βήμα ήταν να ζητήσει από την παραγωγό Margot Robbie να πάρουν τη μητέρα της, Andie MacDowell στον ρόλο που ξέρει ήδη. Της μητέρας της Margaret. «Η παρουσία της μου έδωσε μία αίσθηση εύκολης αυτοπεποίθησης». Η σειρά είναι τεράστια επιτυχία, αλλά κυρίως στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα στις γυναίκες. Ότι δεν διαστρεβλώνουν εκείνες την πραγματικότητα, δεν φαντάζονται πράγματα.

Η κακοποιητική σχέση

Τις έχουν φερθεί άσχημα στο παρελθόν και, αν και δεν το έχει παραδεχτεί δημόσια, πιθανότατα αναφέρεται στη σχέση που είχε με τον Shia LaBeouf την περίοδο που την κατηγόρησε για σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση η πρώην σύντροφός του FKA twigs. Τον Ιανουάριο του 2021 χώρισαν και σήμερα η Margaret είναι ερωτευμένη με τον Jack Antonoff (μουσικό και πρώην της Lena Dunham).

Ο βασικός της στόχος

Ο εξής ένας. «Να ξαναγίνω αυτό που ήμουν όταν ήμουν παιδί. Τότε που δεν μας ενδιέφερε η γνώμη των άλλων, και ήμασταν 100% αγνοί και αυθεντικοί. Για την ώρα, έχει μάθει να φτιάχνει πολύ καλό πρωινό, αν και προτιμά να απολαμβάνει τις τηγανίτες του μπαμπά της. Έχει γνωρίσει τους γονείς του Jack («Ήθελα τόσο πολύ να με συμπαθήσουν») και έχει ήδη έτοιμες τις δύο επόμενες δουλειές της. Την ταινία "The Stars at Noon", για μία Αμερικανίδα που βρίσκεται στην Επανάσταση της Νικαράγουας το 1984 και γυρίστηκε στον Παναμά και το "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου, με συμπρωταγωνιστή τον υπέροχο Willem Dafoe. «Είναι τόσο προσγειωμένος και ευγενής και υπέροχος. Και λέει τις πιο γελοίες ιστορίες, που για αυτόν είναι απλά συμβάντα».

Photography by Collier Schorr

Η μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ είναι όταν οδηγούσε στη Sunset Boulevard και είδε το πρόσωπό της στη διαφήμιση για την ταινία του Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood". Ήταν σίγουρη ότι θα την κόψουν στο μοντάζ και έτσι, δεν το είπε σε κανένα δικό της. «Θέλω να συνεχίσω να σπρώχνω τον εαυτό μου και να περνάω καλά και να κάνω όλα όσα είναι σημαντικά για εμένα. Δεν ξέρω πώς θα πάει, γιατί μήνα με τον μήνα, νιώθω να αλλάζω». Το σημαντικότερο όμως για εκείνη είναι να είναι αυθεντική και να μην ευχαριστεί τους πάντες.