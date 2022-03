Oscars 2022: Lady Gaga και Liza Minelli μας έδωσαν την πιο τρυφερή στιγμή σε μια άβολη τελετή

«Σ’ έχω», ψιθύρισε η Gaga

Τα φετινά Oscars είχαν τα πάντα – από φανταστικές εμφανίσεις, μέχρι την πρώτη βράβευση του Samuel L. Jackson που δεν προβλήθηκαν ποτέ τηλεοπτικά και τον Will Smith που χτύπησε τον Chris Rock. Ήταν μια άβολη τελετή, που όμως τελείωσε με τον πιο όμορφο και τρυφερό τρόπο.

Η Lady Gaga και η Lisa Minelli παρουσίασαν το Oscar Καλύτερης Ταινίας (το οποίο κέρδισε το CODA). Η πρώτη, φόρεσε tuxedo, διαμαντένια κοσμήματα και μαύρες γόβες. Η δεύτερη, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γαλαζοαίματη του Hollywood, ήταν ντυμένη με σχεδόν total black, εξίσου λαμπερή στο αμαξίδιό της. Μια στιγμή πριν ανακοινώσουν το όνομα του νικητή, μας έδωσαν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να δούμε.

"I got you."



Lady Gaga and Liza Minnelli at the #Oscars. pic.twitter.com/68n64mSiME