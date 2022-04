Ο Cole Sprouse μιλά για το τραύμα που κουβαλούν οι child actors και υπερασπίζεται τις συναδέλφους του

Ο Ben από τα Φιλαράκια μιλά για τη σεξουαλικοποίηση των γυναικών συναδέλφων του και την τραυματική εμπειρία όλων των child actors

Ο Cole Sprouse έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική σε ηλικία 6 μηνών και δεν ήταν μόνος του. Μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, Dylan, συμμετείχαν σε σειρές, ταινίες και διαφημίσεις με πρώτη μεγάλη επιτυχία την ταινία "Big Daddy", όπου ο Adam Sandler υποδυόταν τον μπαμπά τους. Εμείς ωστόσο τους θυμόμαστε ως Ben, τον αξιολάτρευτο γιο του Ross στα Φιλαράκια.

Η εφηβεία τους ωστόσο συνδέθηκε με το Disney Channel και τη σειρά "The Suite Life of Zack and Cody". Ακολούθησε σειρά spinoff και αποσύρθηκαν (προσωρινά) όταν ενηλικιώθηκαν. Ο Cole σπούδασε αρχαιολογία στη Νέα Υόρκη θεωρώντας ότι δεν θα συνεχίσει. Το μικρόβιο όπως υπήρχε (από 6 μηνών, μην ξεχνιόμαστε) και επέστρεψε το 2017 με το "Riverdale".

Ο 29χρονος ηθοποιός ωστόσο, μίλησε για το πόσο τραυματικό είναι να είσαι child actor, πόσο εύκολα κρίνουμε τους έφηβους ηθοποιούς που πίνουν ή «τρελαίνονται» και πόσο πιο δύσκολα πέρασαν τα κορίτσια-συνάδελφοί του στο Disney Channel, συγκριτικά με εκείνον και τον αδερφό του.

«Όλοι όσοι περνούν από το τραύμα του να ξεκινάς την υποκριτική τόσο νωρίς έχουν μία μοναδική εμπειρία. Κρίνουμε πολύ εύκολα και δεν σκεφτόμαστε τη ρίζα του προβλήματος που είναι το τραύμα της δόξας. Για αυτό και υπερασπίζομαι τόσο έντονα τις νέες γυναίκες που ήταν στο Disney Channel. Επειδή το έζησα και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να επανέλθεις».

Το σχόλιό του έρχεται δύο εβδομάδες μετά τη δήλωση της 19χρονης Olivia Rodrigo (επίσης απόφοιτο του Disney Channel) ότι χάρηκε που πήγε στο Λονδίνο και επιτέλους μπόρεσε να πιει αλκοόλ χωρίς ψεύτικη ταυτότητα. Φαίνεται απίστευτο το ότι η Disney επέτρεψε κάτι τέτοιο, όταν στο παρελθόν απαγόρευε στις πρωταγωνίστριες του καναλιού να φωτογραφίζονται λίγο πιο σέξι αι να καταστρέφουν την εικόνα του αθώου παιδιού.

Παρόλα αυτά, η εικόνα των κοριτσιών βρισκόταν στον απόλυτο έλεγχο ανδρών με κοστούμι και τα παραδείγματα της σεξουαλικοποίησής τους ήταν αμέτρητα. Ο Cole Sprouse αναγνωρίζει ότι ως αγόρι, έτυχε καλύτερης μεταχείρισης και οι περιπτώσεις είναι αμέτρητες. Η Miley Cyrus, που φωτογραφήθηκε topless στα 15, ζήτησε συγγνώμη και μετά το πήρε πίσω. «Πάντα ένιωθα ότι δεν είχα δύναμη ή τον έλεγχο, ειδικά αν συγκριθώ με έναν άντρα στον χώρο. Πιστεύω ότι οι άντρες νομίζουν ότι ξέρουν πώς πρέπει να δείχνει μία γυναίκα pop star. Όταν ήμουν στο Disney Channel, οι άντρες αποφάσιζαν πώς έπρεπε να κάνω τα μαλλιά μου».

Άλλη μία σοκαριστική περίπτωση ήταν αυτή της Vanessa Hudgens, την οποία χάκαραν και δημοσιοποίησαν μία γυμνή φωτογραφία της, για την οποία ζήτησε συγγνώμη, λες και έκανε κάτι λάθος. Η επίσημη δήλωση της Disney ήταν ότι η Vanessa λυπάται και ότι το πήρε το μάθημά της. Η "Matilda" Mara Wilson ήταν σε websites με θέμα το φετίχ ποδιών που είχαν φοτοσοπαριστεί έτσι ώστε να είναι παιδική πορνογραφία. Ας μην ξεχνάμε τη 12χρονη Natalie Portman στο Leon και πώς το σώμα της ήταν τότε θέμα συζήτησης.

Η Emma Watson είδε το εσώρουχό της σε φωτογραφία, τη μέρα που έκλεινε τα 18. Αν κυκλοφορούσαν την προηγούμενη μέρα, θα ήταν παράνομο. Η λίστα δεν έχει τέλος και απλώς ελπίζουμε ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Ας πούμε.