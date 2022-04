Πώς μία απόλυση μπορεί να γίνει η καλύτερη εμπειρία της ζωής σου, σύμφωνα με τον νέο σταρ του Marvel Cinematic Universe

Τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα για τον 32χρονο Simu Liu, τον υπερήρωα της Marvel. Πέρασε κι αυτός δύσκολα μετά το Πανεπιστήμιο, η απόλυση από τη δουλειά του ήρθε ενώ δεν το περίμενε και σήμερα θυμάται και γιορτάζει εκείνη τη μέρα. Όχι άδικα.

Κάθε χρόνο στις 12 Απριλίου, ο Καναδο-Κινέζος ηθοποιός θυμάται αυτή τη μέρα γιατί τότε τον απέλυσαν από τη λογιστική εταιρία όπου εργαζόταν στο Τορόντο. Θυμάται ακόμα τον τρόπο που συνέβη ξαφνικά εκείνη τη μέρα, όταν ο μάνατζερ του το ανακοίνωσε και τον οδήγησε στην έξοδο για να πάρει τα πράγματά του. «Προσπάθησα να κρατήσω τα δάκρυα από την ταπείνωση, άρπαξα τα πράγματά μου και δεν κοίταξα πίσω. Πριν από 10 χρόνια, νόμιζα ότι η ζωή μου τελείωσε. Είχα σπαταλήσει τα λεφτά και τον χρόνο που είχαν επενδύσει οι γονείς μου σε εμένα και τις σπουδές μου και είχα γκρεμίσει τις προσδοκίες τους».

Όπως ο ίδιος λέει, τα επόμενα 4 χρόνια ζούσε σε απόλυτη αβεβαιότητα, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος της κάρτας του και να τα καταφέρει στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Ακολούθησαν άλλα 3 χρόνια, στα οποία ξόδεψε όλα τα λεφτά του κυνηγώντας ρόλους και μόλις τα 3 τελευταία άρχισε να απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων του. Ε, δεν τα πήγε κι άσχημα.

Η πρώτη του εμφάνιση ήταν το 2013, ως κομπάρσος στο "Pacific Rim". Από το 2015 έως το 2021 πρωταγωνιστούσε στη σειρά "Kim's Convenience" αλλά το 2021 ήρθε ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή. Ήταν ο πρώτος Ασιάτης υπερήρωας στο "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Αν και αναγνωρίζει ότι η τύχη ήταν ένας σημαντικός παράγοντας, ξέρει ότι του φτάνει που κυνηγούε τα όνειρά του και δεν κατέληξε να κάνει αυτό που ήθελαν οι γονείς του.

Και αν ψάχνεις για το inspo της ημέρας, ο Simu Liu μόλις στο έδωσε. «Κανένα χρηματικό ποσό δεν αξίζει να συμβιβάζεσαι». Ευχαρίστησε το πρώην αφεντικό του για αυτό που εκείνος δεν είχε το θάρρος να κάνει. «Κατέστρεψες μία ζωή που έφτιαχνα για κάποιον άλλο και τότε μπόρεσα να χτίσω μία ζωή για εμένα».