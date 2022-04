Η Lily Tomlin μιλά για τα Όσκαρ, τα όρια της σάτιρας και τις δύο Jane της ζωής της

Η μοναδική Lily Tomlin δεν ξεκουράζεται παρά τα 82 της χρόνια και θεωρεί ότι η σάτιρα δεν πρέπει να προκαλεί πόνο

Είναι 82 χρονών, και ενώ θα ήθελε να ξαπλώσει σε μία αιώρα και να διαβάσει το βιβλίο της, μπορεί να κάνει τα πάντα (σωματικά τουλάχιστον). Η κωμωδία κυλά στο αίμα της και τα τελευταία 50 χρόνια έχει κάνει ταινίες, τηλεοπτικές εμφανίσεις, κωμικά σκετς και, πιο πρόσφατα, μία σειρά 7 κύκλων, που τώρα φτάνει στο τέλος της.

Η Lily Tomlin δεν χρειάζεται ουσιαστικά συστάσεις, αν και το "Grace and Frankie" μας θύμισε το πηγαίο ταλέντο της και τον υπέροχο συνδυασμό που κάνει με την Jane Fonda. Μερικές δεκαετίες μετά την ταινία "9 to 5", συναντήθηκαν στην τηλεόραση, σε μία σειρά για ανθρώπους που επαναπροσδιορίζουν τη ζωή τους στα 80, και μάλιστα με εξαιρετική επιτυχία. Θεωρεί ότι το σημαντικότερο πράγμα που κέρδισε από το Grace and Frankie, εκτός από την ορατότητα της 3ης ηλικίας, ήταν το ότι βρήκε την οικονομική σταθερότητα, που της έλειπε όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή η σειρά ήταν και η αφορμή για να γυρίσει δύο ταινίες με την αγαπημένη της φίλη Jane, την οποία θαυμάζει για τους πολιτικούς αγώνες, την εργασιακή ηθική και την αυθεντική αγάπη που μοιράζονται εδώ και πολλά χρόνια. Θα παίξουν μαζί με τη Sally Field και τη Rita Moreno στο "80 for Brady" αλλά και στο "Moving On", του Paul Weitz. Και η Fonda όμως μιλά εξίσου τρυφερά για εκείνη: «Έχει αυτό το χιούμορ που έρχεται από πολύ βαθιά. Δεν είναι κυνικό και δεν γίνεται σε βάρος των άλλων. Μπορεί να οφείλει κάποια αστεία της στη σύντροφό της, αλλά η Lily τα ενσωματώνει στην ίδια και τους δίνει ζωή».

Αυτή η έλλειψη κυνισμού είναι που της προκαλεί οργή όταν βλέπει να συμβαίνει αυτό στο stand up comedy ή στα Όσκαρ. Υπερασπίζεται την ταινία "The Power of the Dog" και δεν καταλαβαίνει γιατί η Wanda Sykes είπε ότι ήταν τόσο βαρετή που την παράτησε και τις 3 φορές που την είδε. Πιστεύει ακράδαντα ότι η κωμωδία και η σάτιρα δεν πρέπει να προκαλεί πόνο, αλλά να ενημερώνει, να διαφωτίζει και να δείχνει λίγη ενσυναίσθηση.

«Αναπτύξτε ή βελτιώστε την κωμωδία που κάνετε. Ή δοκιμάστε να κάνετε λάθη. Εκτός αν μιλάμε για δουλειά στο Λας Βέγκας. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά συγκριτικά με τη δική μου εποχή», είναι η συμβουλή της στους συναδέλφους που ξεκινούν τώρα. Η Tomlin πάντως λάτρευε τη Lucille Ball, για τη σωματική κωμωδία αλλά και την Carol Burnett.

Η σχέση μισού αιώνα με την σύζυγό της

Η άλλη Jane (Wagner) της ζωής της είναι η σύντροφός της τα τελευταία 50 χρόνια. Εκείνη έχει γράψει αρκετό από το υλικό της και μάλλον αυτό το χιούμορ είναι που τις κρατά τόσο χρόνια μαζί. Παντρεύτηκαν το 2013, αν και ήταν ήδη 42 χρόνια μαζί, χωρίς όμως να το έχουν πει ανοιχτά δημόσια. Ήταν εξάλλου μία άλλη εποχή και η Lily Tomlin το ξέρει, αν και η προσωπικότητά της ακολουθεί με άνεση όλες τις γενιές.