Η Amy Schumer αποκάλυψε το τραγικό αστείο που (ευτυχώς) της απαγόρευσαν να κάνει στα Όσκαρ

Η Amy Schumer θα έκανε αστείο για τον πυροβολισμό του Alec Baldwin και τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας, Ηalyna Hutchins

Νιώθω ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι εποχές που είχα την επιθυμία να βλέπω κάθε σειρά και ταινία της Amy Schumer. Νιώθω ότι θέλει να αφήσει πίσω της τα αστεία για τη σεξουαλική της ζωή, το σώμα της και τη σχέση με το αιδοίο της. Συνήθως τα πηγαίνει πολύ καλά αλλά νιώθει την ανάγκη να κάνει πλάκα με τα πάντα. Ακόμα και με δολοφονία σε γυρίσματα.

Η Schumer είχε μιλήσει πρόσφατα για την προετοιμασία της για τα Όσκαρ και για τα αστεία που δεν πέρασαν στην επόμενη φάση επειδή κόπηκαν από τον δικηγόρο της. Καταρχάς, να πούμε μπράβο για την ύπαρξη δικηγόρου, ο οποίος είναι σε θέση να αντιληφθεί τι θεωρείται μηνύσιμο στην κωμωδία, πράγμα που θα θέλαμε να συμβαίνει και στην Ελλάδα.

Και συνεχίζω με την αποκάλυψη της Schumer για ένα αστείο που δεν ήταν καθόλου αστείο, αλλά αν ήταν στο χέρι της, θα το ακούγαμε τη βραδιά των Όσκαρ. Σύμφωνα με το Vanity Fair, η κωμικός θέλησε να κάνει το χειρότερο όλων, και ο δικηγόρος το απαγόρευσε. Το αστείο πήγαινε κάπως έτσι:

«Το Don't Look Up είναι τίτλος ταινίας; Μάλλον θα έπρεπε να είναι Μην Κοιτάς κάτω (παραφράζοντας το Don't Look Up) στην κάννη του όπλου του Alec Baldwin».

Και συνέχισε να υπερασπίζεται τον εαυτό της λέγοντας ότι δεν της επετράπη να το πει, αλλά κατά τα άλλα «επιτρέπεται να σηκώνεσαι και να χαστουκίζεις άνθρωπο», όπως σχολίασε ειρωνικά. Άδικο δεν έχει, αλλά η αναφορά στη δολοφονία ήταν τρομερά άστοχη. Αν και ξέρουμε ότι η κωμικός είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη με το θέμα της οπολοκατοχής και της βίας, καθώς συνέβη κάτι ανάλογο σε θεατές ταινίας της σε κινηματογράφο στην Αμερική, αυτή δεν ήταν η σωστή στιγμή. Ούτε το μέρος. Για την ιστορία, το αστείο άλλαξε σε «Το Don't Look Up είναι υποψήφιο. Μάλλον τα μέλη της Ακαδημίας δεν έχουν διαβάσει τις κριτικές».

Άλλα αστεία που δεν πέρασαν ήταν οι κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης για τον James Franco και η ιστορία με τον Joe Rogan και το αντιεμβολιαστικό του podcast στο Spotify. Του χρόνου θα τα πας καλύτερα Amy. Μάλλον.