Η Ελισάβετ διαφωνεί κάθετα με το "The Crown" και κάνει ό,τι μπορεί για να διακόψει τα γυρίσματα

Δεν είναι ότι μας εκπλήσσει το νέο, αλλά η βασιλική οικογένεια δεν συμπαθεί καθόλου το "The Crown" και δεν χαίρεται καθόλου που ο νέος κύκλος έρχεται πιο κοντά στο σήμερα, ενώ ο 6ος θα συμπεριλάβει την ιστορία της Kate Middleton.

Η πρώην editor του Vanity Fair και του The New Yorker και συγγραφέας του επερχόμενου βιβλίου "The Palace Papers: Inside the House of Windsor- the Truth and the Turmoil", Tina Brown, υποστηρίζει ότι όχι μόνο δεν θα κάτσουν να δουν τη σειρά, αλλά θα εμποδίσουν και τα γυρίσματα, όποτε αυτό είναι στο χέρι τους.

«Εάν είναι δυνατόν, σταματούν τα γυρίσματα του "The Crown" που γίνονται σε τοποθεσίες στις οποίες έχουν επιρροή. Για παράδειγμα, το Κολέγιο Ήτον αρνήθηκε να επιτρέψει γυρίσματα στον χώρο, πράγμα που έγινε ξεκάθαρα για λογαριασμό του πρίγκιπα William. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν συμφωνούν με τη σειρά και πώς προσεγγίζει τα γεγονότα.

Η Tina Brown αναφέρεται και στο ζεύγος Harry-Meghan, θεωρώντας ότι ο επόμενος κύκλος δεν θα αρέσει ούτε σε αυτούς. «Δεν νομίζω ότι (ο Harry) θα εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο θα απεικονιστεί η μητέρα του. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα δείξουν, αλλά οι ιστορίες για την Diana είναι πάντα ανακριβείς». Και συνεχίζει, αποκαλώντας την ταινία "Spencer" απαίσια και χαζή, ενώ πιστεύει ακράδαντα ότι ο Πρίγκιπας Κάρολος είναι έξυπνος, με τρομερό χιούμορ. Εντάξει, τι θα έλεγε η συγγραφέας του βιβλίου που υποστηρίζει την οικογένεια;

Εμείς πάντως, ως κοινοί θνητοί, λατρέψαμε τη σειρά που παρουσιάζει μία σειρά από ιστορικά γεγονότα και την καθημερινότητα της βασιλικής οικογένειας, ακόμα και αν ένα κομμάτι της είναι μυθοπλασία. Η σειρά ετοιμάζεται για τον 5ο κύκλο που θα προβληθεί στις 22 Νοεμβρίου 2022 από το Netflix και θα αφορά την περίοδο του διαζυγίου της Diana, τα παιδιά αλλά και όλα τα πολιτικά γεγονότα μέχρι τις αρχές του 2000.