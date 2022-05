The Princess: Ένα ακόμη ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Diana ρίχνει φως στη ζωή και τον θάνατό της

Το ντοκιμαντέρ που δείχνει ακόμη περισσότερο υλικό από τη ζωή και τον θάνατο της Diana

Έφυγε από τη ζωή το 1997, αλλά η πριγκίπισσα Diana μας απασχολεί μέχρι και σήμερα. Έγινε το σύμβολο της φιλανθρωπίας, της γυναίκας που απαρνήθηκε τη βασιλική οικογένεια και επέλεξε τον έρωτα. Ο θάνατός της επήλθε μετά από άγριο ανθρωποκυνηγητό από τους παπαράτσι στους δρόμους του Παρισιού και τώρα έρχεται το Princess, που διατείνεται ότι λέει την απόλυτη αλήθεια.

Σε παραγωγή Lightbox (και τη συνεργασία του HBO και Sky) και σκηνοθεσία από τον Ed Perkins, το ντοκιμαντέρ "The Princess" διηγείται την ιστορία της Diana, αποκλειστικά μέσα από αρχειακό υλικό εκείνης της εποχής, ακόμα και από περαστικούς, δημιουργώντας μία πρωτότυπη αφήγηση για τη ζωή και τον θάνατό της. Η ταινία θέλει να ρίξει φως και στον τεράστιο αντίκτυπο που είχε η ίδια στον κόσμο και πώς η νοοτροπία γύρω από τη μοναρχία διαμορφώθηκε από όλα όσα της συνέβησαν.

Η πριγκίπισσα του λαού, όπως την αποκάλεσε ο Tony Blair, συνεχίζει να συναρπάζει, ακόμα και 25 χρόνια μετά τον θάνατό της. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τον τελευταίο χρόνο έχουμε πάθει ένα overdose από τη ζωή της Diana, αν σκεφτούμε ότι θα τη δούμε σύντομα στον 5ο κύκλο του The Crown (από την Elizabeth Debicki), στην ταινία Spencer (από την Kristen Stewart) και σε ντοκιμαντέρ όπως αυτό αλλά και το "Diana, Princess of Wales: A Celebration of a Life" και το "Diana: In Her Own Words".

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 11 Ιουνίου στο Sundance Film Festival, ενώ η πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιουνίου.