Final Cut: Ο σκηνοθέτης του "The Artist" επιστρέφει με μια κωμωδία με ζόμπι

Στο Φεστιβάλ των Καννών έκανε πρεμιέρα το Final Cut, η νέα ταινία του Michel Hazanavicius

Μετά το πολυβραβευμένο The Artist, ο Michel Hazanavicius επέστρεψε στις Κάννες με το Final Cut, μια πολυαναμενόμενη (μετα)κωμωδία με ζόμπι. Η γαλλική ταινία που άνοιξε το Φεστιβάλ βασίζεται στην γιαπωνέζικη cult ταινία του Shin'ichirō Ueda, One Cut of the Dead.

Ακολουθώντας την παράδοση του Hazanavicius, το Final Cut είναι μια ακόμη ταινία για το πώς φτιάχνονται οι ταινίες- τα πρώτα τριάντα λεπτά δείχνουν τα γυρίσματα μιας ταινίας για ζόμπι, με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους συντελεστές να μετατρέπονται σταδιακά και οι ίδιοι σε ζόμπι. Όταν οι θεατές έχουν πιστέψει πως η ταινία έχει τελειώσει, το σενάριο τους ταξιδεύει στο χρόνο, αφήνοντάς τους μερικές εβδομάδες πριν από τα γυρίσματα, όπου συναντούν το Rémi Bouillon (Romain Duris), έναν Γάλλο σκηνοθέτη b-movies και την Γιαπωνέζα παραγωγό Madame Matsuda (Yoshiko Takehara), που του προτείνει να φτιάξουν μαζί μια ρομαντική ταινία τρόμου. Σε περίπτωση που το σενάριο δεν είναι ήδη αρκετά meta, τους ρόλους της κόρης και της γυναίκας του Rémi παίζουν η κόρη και η γυναίκα του Hazanavicius.

Στην πρεμιέρα του Final Cut στις Κάννες, η ταινία κατάφερε να γεμίσει τις 2.000 θέσεις του Lumieré Theatre και χειροκροτήθηκε για 4 συνεχόμενα λεπτά. Εμείς αναμένουμε τα αποτελέσματα του διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ -και σαφώς το Final Cut να φτάσει και στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.