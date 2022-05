«Ρώσοι σκοτώνουν Ουκρανούς. Το βρίσκετε προσβλητικό ή ενοχλητικό να μιλάμε γι' αυτή τη γενοκτονία;».

To πιο λαμπερό κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ευρώπης συνεχίζεται να διεξάγεται στις Κάννες, στρέφοντας εκεί τα μάτια όλου του κόσμου. Εκτός όμως από λαμπερό, τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει σημαντικά θέματα γύρω από τον φεμινισμό και τη διεκδίκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Μόλις χθες έγινε στα σκαλιά του η τρίτη διαμαρτυρία για φέτος καθώς μια ομάδα Ουκρανών παραγωγών από την ταινία Butterfly Vision έγιναν μέρος μιας διαδήλωσης, κρατώντας στα χέρια τους ένα πανό που έγραφε: «Ρώσοι σκοτώνουν Ουκρανούς. Το βρίσκετε προσβλητικό ή ενοχλητικό να μιλάμε γι' αυτή τη γενοκτονία;».

Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με το σήμα που πέφτει στα social όταν κάποιο περιεχόμενο είναι ακατάλληλο ή ευαίσθητο. Η ηχηρή διαδήλωση έγινε στα σκαλιά του κόκκινου χαλιού και είναι η τρίτη που γίνεται φέτος.

Η αρχή έγινε την Παρασκευή 20 Μαΐου, όταν μία ακτιβίστρια βρέθηκε στο κόκκινο χαλί πριν την πρεμιέρα της ταινίας του George Miller, Three Thousand Years of Longing. Η ακτιβίστρια που ανήκει στη γαλλική κολεκτίβα ριζοσπαστικών φεμινιστριών SCUM, έβγαλε το φόρεμα της κι έμεινε μόνο με το εσώρουχό της στο κόκκινο χαλί για να διαμαρτυρηθεί για τη σεξουαλική βία που δέχονται οι γυναίκες στην Ουκρανία.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw