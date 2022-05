Hautes Grecians 2022: Όσα θα δούμε στη φετινή λαμπερή διοργάνωση στο λιμάνι του Πειραιά

Ο μεγάλος θεσμός υψηλής ραπτικής επιστρέφει

Ο Ιούνιος ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς και αυτό σημαίνει ότι το Hautes Grecians επιστρέφει. Ο σπουδαίος και κορυφαίος θεσμός της μόδας θα σκορπίσει στιλ, χρώμα και λάμψη και δεν γίνεται να λείπεις από εκεί.

Που και πότε;

Την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00, σας περιμένουμε στο Hautes Grecians, που θα έχει και φέτος φιλανθρωπικό σκοπό και θα πραγματοποιηθεί στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ στον Πειραιά. Η φετινή διοργάνωση φέρνει το υδάτινο στοιχείο σε πρώτο πλάνο. Το νερό ως ενέργεια, ως θεραπευτική δύναμη, ως πηγή της ζωής και του πλούτου. Το νερό της θάλασσας που μας εξαγνίζει και μας ταξιδεύει. Η μαγεία του νερού σε συνδυασμό με το μοναδικό αττικό ηλιοβασίλεμα, θα δημιουργήσουν το φετινό σκηνικό του Hautes Grecians 2022. Στόχος είναι να αναδειχθεί το νέο πρόσωπο της ελληνικής μόδας σε όλο τον κόσμο, αλλά και να στηρίξουν τη μοναδικότητα της ελληνικής υψηλής ραπτικής.

Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, θα διατεθούν για τη στήριξη του έργου του σωματείου ΕΛΙΖΑ (Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού). «Στο ΕΛΙΖΑ, τολμάμε να ονειρευόμαστε μία ενωμένη κοινωνία που ζητά μηδενική ανοχή στην παιδική κακοποίηση. Για τις οικογένειες που έχουν ως ασπίδα την υποστήριξη και τη γνώση, αποτρέποντας το σπαρακτικό φαινόμενο της στέρησης της παιδικής ηλικίας».

Οι σχεδιαστές που θα συμμετάσχουν

Στο runway θα συμμετάσχουν καταξιωμένοι σχεδιαστές και πρωτοπόροι της Ελληνικής Μόδας: Sotiris Georgiou, Eleni Kavvada (upcoming designer), Deux Hommes, Atelier Loukia.

Atelier Loukia

Η Loukia είναι μία από τις πιο καταξιωμένες Ελληνίδες σχεδιάστριες, εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Το όνομα της έχει συνδεθεί στενά με την Υψηλή Ραπτική, αλλά και την θηλυκότητα, την ποιότητα και πολυτέλεια. Τα ρούχα που δημιουργεί χαρακτηρίζονται από εξαιρετική έμφαση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Η ίδια έχοντας με το ύφασμα μια σχέση «ερωτική» γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την όψη, την υφή, ακόμα και τον ήχο κάθε υφάσματος. Η μοναδική τεχνογνωσία και το πάθος για την δουλειά της αντανακλώνται στις δημιουργίες που παρουσιάζει στο runway. Όλα αυτά αποδεικνύουν γιατί το όνομα Loukia είναι και θα συνεχίσει να είναι χαραγμένο βαθιά στην ιστορία της ελληνικής μόδας.

Deux Hommes

Η έμπνευση των Deux Hommes προέρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές: Τη σύγχρονη γυναίκα, τον κινηματογράφο του 20ου αιώνα, την αρχιτεκτονική, το ελληνικό design, το avant-garde -όλα αυτά, σε συνδυασμό με την έμφαση στη λεπτομέρεια και το design.

Η φιλοσοφία του brand αφορά την εξέλιξη. Η παράδοση συναντά τη σύγχρονη κομψότητα, μέσα από ρομαντικές γραμμές και χυτές, αέρινες φόρμες, χαρακτηριστικό του ελληνικού DNA τους. Η γυναίκα Deux Hommes είναι μία γυναίκα βαθιά ρομαντική που αισθάνεται και αποπνέει αυτοπεποίθηση.

«Συχνά πίσω από τις συλλογές μας κρύβεται μια ισχυρή αφηγηματική γραμμή! Αυτήν τη φορά όμως, νιώσαμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια ανάλαφρη και αισιόδοξη παρέλαση γυναικών με ρούχα που αποθεώνουν τη μοναδικότητά τους -επιλεγμένα με βάση τη φυσιογνωμία, την ενέργεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους- ώστε να δημιουργήσουμε μερικές φρέσκιες εικόνες καλοκαιρινής ομορφιάς», αποκαλύπτει το σχεδιαστικό δίδυμο για την έμπνευση πίσω από το show που θα δούμε στο HG22. Όσο για την ίδια την συλλογή αναφέροουν: «Οι σχεδιαστικές μας "εμμονές" είναι κι εδώ παρούσες: οι αισθησιακοί εξωτισμοί και τα μποέμ μεσογειακά καλοκαίρια, η ιταλική alta moda και η γαλλική couture των 70s με τα γοητευτικά ασορτί χρώματα λουλουδιών αλλά κι όλες οι αποχρώσεις του απέραντου γαλάζιου -όλα αναμιγνύονται σε ένα remix αναμνήσεων καλής ζωής φτιαγμένο για το εδώ και το τώρα».

Sotiris Georgiou

«Η ριζοσπαστικότητα πηγάζει από το περιεχόμενο και όχι απαραίτητα από την φόρμα», δηλώνει αναφερόμενος στην νέα του συλλογή. Όσο για την έμπνευση πίσω από τις δημιουργίες του για το επερχόμενο show, μοιράζεται όσα έκανε pin στο moodboard του αυτή την φορά.

Υπερβολή, ρίσκο, συγκαλημμενος αισθησιασμός, ζωτικότητα, καθαρότητα, σωματικότητα, ηδονή, στοιχεία τόσο έντονα αντανακλώνται σε χειροποίητα κεντήματα, έντονα χρώματα, άλλοτε υφάσματα που αναδεικνύουν το σώμα και άλλοτε σε πιο δωρικά σχήματα δεμένα με τεχνοτροπίες που κυμαίνονται από απλές έως σύνθετες, για να αποδώσουν οπτικά χαρακτήρες οι οποίοι ταυτόχρονα πατάνε στο παρελθόν και βλέπουν το μέλλον».

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στο Ηautes Grecians, ανάμεσα στους σχεδιαστές και για τον σκοπό που γίνεται η διοργάνωση, την προώθηση του φιλανθρωπικού οργανισμού ΕΛΙΖΑ και την επαγρύπνηση του κόσμου σχετικά με την παιδική κακοποίηση».

Eleni Kavvada / 240791ek

Το βιογραφικό της Ελένης Καββάδα περιλαμβάνει σπουδές σχεδιασμού και κατασκευής ενδυμάτων στο IED του Μιλάνου και στην σχολή POLIMODA της Φλωρεντίας στην Ιταλία, ενώ έκανε την πρακτική της στο τμήμα σχεδιασμού του οίκου Salvatore Ferragamo στη Φλωρεντία. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα συνάντησε τον σχεδιάστή και μέντορά της, πλέον, Γιώργο Ελευθεριάδη. Η γνωριμία τους κατέληξε 6ετή μαθήτευση και συνεργασία. Στην συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Νοέμβριο του 2019 πήρε την τολμηρή απόφαση να λανσάρει το brand της 240791ek, εν μέσω πανδημίας.

«H συλλογή θα λέγεται Resurrection, δηλαδή ανάσταση, και είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο που αρρώστησε και έφυγε πρόσφατα από την ζωή. Διηγείται μέσα από εικόνες αυτό το γεγονός. Ξεκινάει πολύ δυστοπικά και καταλήγει στην ανάσταση» μοιράζεται η fashion designer με το jenny.gr.

«Το show ουσιαστικά χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πιο σκοτεινό, το πιο φωτεινό και καταλήγει στην επερχόμενη ανάσταση. Αυτό είναι το concept. Yπάρχουν πολλοί όγκοι, πολλή δουλειά στο χέρι, αρκετό 3D. Oι όγκοι και τα σχήματα είναι έντονοι και αυτή την φορά, ενώ υπάρχουν κι άλλα υλικά εκτός από υφάσματα» αποκαλύπτει. «Τα χρώματα ακολουθούν ξεκινώντας με total black looks, ακολουθούν λευκά και εκρού και καταλήγουν στο ροζ και το κόκκινο» λέει η σχεδιάστρια.

Tribute to Sophia Kokosalaki

Η Σοφία Κοκοσαλάκη έφυγε από τη ζωή το 2019, στα 47 της χρόνια, σοκάροντας τον κόσμο της μόδας και προκαλώντας θλίψη σε ολόκληρη την βιομηχανία.

Το στιλ της ήταν τότε έντονα επηρεασμένο από σχεδιαστές όπως ο Helmut Lang και ο Nicolas Ghesquière του Balenciaga, με στοιχεία από τις αγαπημένες τις μουσικές, τους ρυθμούς της Kraftwerk και της Joy Division. Η ίδια ήταν από πολύ νωρίς αποφασισμένη να πετύχει. Το 2004, της δόθηκε η μεγάλη ευκαιρία: Nα σχεδιάσει τα κοστούμια για την έναρξη και το κλείσιμο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, όπου και κατάφερε να κάνει τους πάντες να μιλούν για τις δημιουργίες της. Η γνήσια ελληνική ομορφιά της, oι εκλεπτυσμένοι τρόποι της και το αστείρευτο ταλέντο, θα μείνουν για πάντα, στοιχεία χαραγμένα στη μνήμη του κοινού που την αγάπησε.

Ο fashion expert Μιχάλης Πάντος αποτίει φόρο τιμής στη σπουδαία σχεδιάστρια, ως ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία, καθώς μετράει πλέον τρεις δεκαετίες στον χώρο της μόδας, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο του και την μοναδική του προσωπικότητα. Οι γνώσεις και αυτή του η εμπειρία είναι ο λόγος που βρίσκεται πίσω από τα fashion shows Ελλήνων και ξένων σχεδιαστών, αλλά και αρκετά ελληνικά και διεθνή fashion events.

Οι δρόμοι των δύο αυτών σημαντικών ανθρώπων της ελληνικής μόδας διασταυρώθηκαν σχεδόν στο ξεκίνημα της καριέρας τους και σήμερα «ξανασυναντιούνται» μέσα από το tribute που επιμελείται ο Μιχάλης Πάντος στο Haute Grecians που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Τετάρτη 1η Ιουνίου.

Live art performance από την Caroline Rovithi

Η Caroline Rovithi θα είναι η εκπρόσωπος της τέχνης στο φετινό Haute Grecians και οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την τιμή να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό live art performance από την conceptual artist και designer. Η καλλιτέχνιδα που εμπνέεται και ζωγραφίζει για την Ελλάδα, και εκπροσωπείται από την Mamush gallery φέτος στο Hautes Grecians θα δημιουργήσει live ένα έργο τέχνης.

Όπως μας είπε η ίδια, «πρόκειται για ένα διαδραστικό έργο, όπου ο καθένας θα μπορεί να δει μέσα του τον εαυτό του». Το έργο θα είναι ό,τι πιο ελληνικό υπάρχει, εμπνευσμένο από το μπλε της θάλασσας και δοσμένο με τον μοναδικό τρόπο της Caroline Rovithi, θα διατεθεί προς πώληση και τα έσοδα θα δοθούν εξ ολοκλήρου στο ΕΛΙΖΑ.

Στον χώρο θα πραγματοποιείται έκθεση ζωγραφικής με έργα της και για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν limited edition prints από την νέα της σειρά “All you need is Greece”. Ένα καλλιτεχνικό project που προάγει τον Ελληνισμό και την αγάπη για την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.

Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας και στηρίξτε το έργο του ΕΛΙΖΑ εδώ.