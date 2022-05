Νέα Υόρκη: Τα non binary άτομα μπορούν πλέον να επιλέγουν «Χ» για το φύλο τους στις ταυτότητες

Αντί για «άνδρας» ή «γυναίκα», τα non binary άτομα θα μπορούν να επιλέγουν το γράμμα X σε κάθε επίσημο έγγραφό τους

Η Νέα Υόρκη προχώρησε σε μια σημαντική νίκη για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αφού πλέον θα μπορούν να επιλέγουν X για το φύλο τους στην ταυτότητα και σε κάθε επίσημο έγγραφο χωρίς να πρέπει να αποποιηθούν την ταυτότητά τους.

Tα non binary άτομα επίσης έχουν πολλές επιλογές σχετικά με την ενημέρωση των αδειών οδήγησής τους. Όσοι έχουν ήδη τα έγγραφα, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω των γραφείων του Τμήματος Μηχανοκίνητων Οχημάτων (DMV) ή θα μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά τον Ιούλιο.

Historic day at the DMV! @Govkathyhochul announced New Yorkers can now choose “x” as a gender marker on their photo ID. We had the privilege of presenting the very first New Yorkers with their new IDs. Thank you to everyone who made today possible! https://t.co/tzes6Sb0AO pic.twitter.com/f1XFZaaC5r