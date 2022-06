Pinocchio: Το trailer της live action ταινίας (και ο Tom Hanks) επαναφέρει τη μαγεία της Disney

Το trailer του Pinocchio μας μεταφέρει σε παλιές καλές εποχές της Disney

Οι ταινίες της Disney έχουν εξελιχθεί, έχουν πάρει έναν δρόμο συμπεριληπτικότητας και τα παιδιά μαθαίνουν για πολύ σημαντικά θέματα μέσα από τα παιδικά.

Ωστόσο, για εμάς που μεγαλώσαμε με τις κλασικές εικόνες Disney, με χορογραφίες, με ονειρικές μουσικές και λίγη παραπάνω δόση μαγείας, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως με τη live action εκδοχή του Pinocchio. Την περιμέναμε και καιρό.

Η κλασική ταινία της Disney του 1940, επιστρέφει στο κανάλι Disney+ στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο Tom Hanks είναι ο Gepetto, ο γλυκύτατος ξυλουργός που θέλει να αποκτήσει έναν γιο. Η Cynthia Erivo, η Μπλε Νεράιδα εκπληρώνει την ευχή του και δίνει ζωή στον ξύλινο Pinocchio.

Βασισμένη στο ιταλικό βιβλίο του Carlo Collodi (1883), η ταινία αυτή ετοιμάζεται από το 2015 και ενώ ακούστηκαν αρκετά ονόματα σκηνοθετών, η τελική επιλογή του Robert Zemeckis ήταν μάλλον η ιδανική για τον Tom Hanks. Ανέλαβε επίσης το σενάριο μαζί με τον σεναριογράφο του Wonka, Simon Farnaby και του Cinderella, Chris Weitz. Μία σημαντική αλλαγή που βλέπουμε στο πρώτο trailer, είναι ότι η διάσημη μπαλάντα "When You Wish Upon a Star" ερμηνεύεται από την Μπλε Νεράιδα και όχι από τον Jimini Cricket.

Ο 13χρονος Benjamin Evan Ainsworth είναι η φωνή του Pinocchio, ο Joseph Gordon-Levitt αφηγείται την ιστορία ως Jimini Cricket και το υπόλοιπο cast συμπληρώνουν οι: Luke Evans, Lorraine Bracco και Keegan-Michael Key.

Εκτός από την εκδοχή της Disney, έρχεται και ο Πινόκιο του Netflix σε stop-motion, τον Δεκέμβριο του 2022. Εκεί θα δούμε τον David Bradley ως Gepetto και τον Ewan McGregor ως αφηγητή.