Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Ryuichi Sakamoto αποκάλυψε πως πάσχει από καρκίνο 4ου σταδίου

Στο πρώτο από μια σειρά δοκιμίων, ο Ryuichi Sakamoto μίλησε για την κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι θέλει να συνεχίσει να γράφει μουσική μέχρι το τέλος

Σε δοκίμιο με τίτλο «Ζώντας με τον καρκίνο» που δημοσιεύτηκε στο γιαπωνέζικο λογοτεχνικό περιοδικό Shincho ο Ryuichi Sakamoto αποκάλυψε ότι πάσχει από 4ου σταδίου καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο συνθέτης είχε μιλήσει δημόσια για την υγεία του το 2014, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του φάρυγγα, αλλά και το 2021, για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Κανένας όμως δε γνώριζε τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Στο κείμενό του μιλάει για τα χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε τον προηγούμενο Οκτώβριο και Δεκέμβριο για να αφαιρεθούν οι όγκοι που είχαν εξαπλωθεί στους πνεύμονές του και γράφει ότι «αφού τα κατάφερα μέχρι τώρα, ελπίζω ότι θα μπορώ να συνεχίσω να γράφω μουσική μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως ο Bach και ο Debussy, τους οποίους λατρεύω».

Το «Ζώντας με τον καρκίνο» είναι το πρώτο από μια σειρά δοκιμίων του Sakamoto με τίτλο «Πόσες φορές ακόμα θα δω το φεγγάρι;». Τα υπόλοιπα κείμενα αναμένεται να καλύψουν την πορεία του από το 2009 και μετά, αλλά και τις απόψεις του για τη ζωή και το θάνατο.

Ο Ryuichi Sakamotο είναι ένα από τα μέλη του συγκροτήματος Yellow Magic Orchestra. Έχει κερδίσει Oscar και Grammy για τη μουσική της ταινίας Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας (1987) ενώ, παρά τις διαγνώσεις του, κυκλοφόρησε το σόλο δίσκο async και συνεισέφερε και στη μουσική των ταινιών The Revenant και Call Me By Your Name.