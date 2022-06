Στη Νέα Υόρκη ξεκινά μια τεράστια προσπάθεια να δημιουργηθεί ασφαλές δίκτυο παροχής αμβλώσεων

Οι υποστηρικτές των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές δίκτυο που θα προστατεύει το δικαίωμα μιας γυναίκας να προχωρήσει σε άμβλωση

Στα μέσα Μαΐου, ο νόμος για την πρόσβαση στην άμβλωση σε ολόκληρες τις ΗΠΑ δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Γερουσία, την ώρα που το δικαίωμα αυτό κινδυνεύει από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Αν το Ανώτατο Δικαστήριο αναιρέσει την απόφαση, κάθε αμερικανική πολιτεία θα είναι ελεύθερη να απαγορεύσει ή να επιτρέψει τις αμβλώσεις. Ωστόσο, γύρω στις είκοσι συντηρητικές πολιτείες έχουν ήδη δεσμευτεί να καταστήσουν παράνομες τις αμβλώσεις.

Μπροστά στα δύο σενάρια, ομάδες διαδηλωτών συγκεντρώνονται κάθε βράδυ για να εκφράσουν την οργή τους μπροστά στην έδρα του ύπατου δικαστικού θεσμού των ΗΠΑ στην Washington, που πλέον προστατεύεται από μεταλλικό φράκτη. Ορισμένοι διαδηλωτές μάλιστα μεταφέρουν τις διαμαρτυρίες τους και μπροστά στα σπίτια των συντηρητικών δικαστών, για να τους δείξουν με τον πλέον απτό τρόπο πως, αν δεν τους αρέσει να γίνεται αυτό στον προσωπικό τους χώρο, ας φανταστούν πώς είναι να το κάνεις στο ίδιο το σώμα ενός ανθρώπου.

Μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις, οι υποστηρικτές των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές δίκτυο που θα προστατεύει το δικαίωμα μιας γυναίκας να προχωρήσει σε άμβλωση. Τον Μάιο, ο Charles Lavine, που αποτελεί μέλος της Ολομέλειας της Βουλής, εισήγαγε το νομοσχέδιο γνωστό ως Geraldine Santoro Act με σκοπό τη βοήθεια των γυναικών που αναζητούν ένα ασφαλές σύστημα υγείας ώστε να προχωρήσουν σε άμβλωση.

In Albany I spoke out about my legislation protecting women’s rights and providing the legal support for women’s reproductive freedom. While some states will suppress that freedom, I will never relent in fighting for reproductive health. pic.twitter.com/NH5P9mkoaq