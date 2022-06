Τα προσωπικά ημερολόγια του Alan Rickman γίνονται βιβλίο και ετοιμάζουμε χαρτομάντιλα

Το βιβλίο που ξέραμε ότι χρειαζόμαστε και το περιμέναμε δύο χρόνια

Ήταν 14 Ιανουαρίου 2016 όταν ο Alan Rickman άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από μάχη με καρκίνο στο πάγκρεας. Και ήταν το τέλος εποχής για όλους εμάς που μεγαλώσαμε με τα βιβλία και, αργότερα, με τις ταινίες Harry Potter.

Αν και ο Rickman μετρούσε ήδη μία σπουδαία καριέρα, οι νεότερες γενιές τον γνώρισαν ως Καθηγητή Snape, τον χαρακτήρα των βιβλίων που τελικά έκανε την ανατροπή. Ήταν ο κακός που απεδείχθη ότι έκρυβε ένα μυστικό και η λέξη Always συνδέθηκε με το πρόσωπό του.

6 χρόνια μετά τον θάνατό του, μαθαίνουμε ότι ο ηθοποιός κρατούσε ημερολόγιο από την αρχή της δεκαετίας του '90, αφήνοντας πίσω του 27 τόμους. Σκοπός του ήταν να δημοσιεύσει κάποια στιγμή ένα βιβλίο, με τις τελευταίες σημειώσεις του να χρονολογούνται τον Δεκέμβριο του 2015. Έτσι λοιπόν, στις 18 Οκτωβρίου θα έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο "Madly Deeply: The Diaries of Alan Rickman" και το οφείλουμε στην επί 50 χρόνια σύζυγό του, Rima Horton.

«Χαίρομαι πολύ που ο οίκος Canongate θα εκδώσει τα ημερολόγια του Alan και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο επιμελητή από τον Alan Taylor. Τα ημερολόγια δεν αποκαλύπτουν μόνο τον Alan Rickman ως ηθοποιό, αλλά και για αυτό που ήταν ως άνθρωπος. Την αίσθηση του χιούμορ του, την οξυδερκή παρατηρητικότητα και την αφοσίωσή του στις τέχνες», είχε δηλώσει η σύζυγός του το 2020.

Το βιβλίο του θα έχει ανέκδοτες ιστορίες, λίγο κουτσομπολιό, γοητεία, αδιακρισία και μία βουτιά στα άδυτα της προσωπικής ζωής του. Θα διαβάσουμε επίσης τις σκέψεις του για την πολιτική, κριτικές για τις παραστάσεις που έχει δει, αλλά και παρατηρήσεις για τους μεγάλους ρόλους του, (ναι ναι και στον Harry Potter). Επίσης, τον πρόλογο του βιβλίου υπογράφει η Kate Winslet, με ένα δικό της κείμενο.

«Περισσότερο από όλα όμως, τα ημερολόγια ρίχνουν φως στο πόσο αστείος, παθιασμένος, προκλητικός ήταν. Το πόσο φρέσκια ήταν η ματιά του στην τέχνη. Έγραφε σαν να συνομιλούσε με έναν καλό του φίλο. Μικρές παράγραφοι που δημιουργούν μεγάλες εικόνες και αποκαλύπτουν πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή του», επεσήμανε ο εκδοτικός οίκος Canongate. Εμείς απλώς ανυπομονούμε να μάθουμε ακόμη περισσότερα για τον Alan Rickman. After all this time? Always.