Only Murders In The Building: Η ιστορία πίσω από το κτίριο της σειράς, έχει μυστήριο και αίμα

Ένα από τα πιο γνωστά κτίρια της Νέας Υόρκης, που κρύβει αμέτρητες ιστορίες

Οι Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez είναι οι πρωταγωνιστές της σειράς του Hulu, Only Murders in the Building, η οποία θα έχει σύντομα και δεύτεορ κύκλο. 3 άγνωστοι που έχουν εμμονή με τα εγκλήματα και ξαφνικά βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα. Όταν προκύπτει ένας θάνατος στο κτίριό τους στο Upper East Side, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να το εξιχνιάσουν.

Από ό,τι φαίνεται όμως, ο αληθινός πρωταγωνιστής της σειράς είναι η πολυκατοικία Arconia, η οποία αν και είναι ένα κράμα σκηνικού και εξωτερικού χώρου που βρίσκεται στην περιοχή Belnord, μάλλον εμπνέεται από το πραγματικό Ansonia, ένα θρυλικό κτίριο με διαμερίσματα που καλύπτει ένα ολόκληρο τετράγωνο στο Broadway.

Αποτελεί το όνειρο κάθε Νεουορκέζου και αν θες να αποκτήσεις ένα διαμέρισμα με 4 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, θα σου στοιχίσει 9 εκατ. δολάρια. Ένα εντυπωσιακό ακίνητο που κρύβει όμως τρομακτικές ιστορίες.

Ο δημιουργός του Ansonia ήταν 42 χρονών όταν παντρεύτηκε την 15χρονη Rita Hernandez de Alba de Acosta, έκανε έναν γιο και στα 21 της έφυγε με ένα τεράστιο διαζύγιο που της απέφερε τεράστιο οικονομικό κέρδος. Τo Ansonia ήταν επίσης ένα πρόσκαιρο σπίτι για πολλούς αθλητές, μεταξύ αυτών και ο Chick Gandil. Εκεί συμφωνήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του baseball, με μία ανατροπή αγώνα που θα τους απέφερε αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Υπήρξαν αρκετές δολοφονίες (ή αυτοκτονίες, όπως ήταν το επίσημα πόρισμα). Ακόμα και ο ιδιοκτήτης, Strokes, δέχτηκε 3 σφαίρες από μία ερωμένη του όταν εκείνη βρήκε ερωτικά γράμματα από άλλες. Μετά τον θάνατό του (τελικά από πνευμονία), ο γιος του πούλησε το ακίνητο αλλά γρήγορα έφτασε σε χρεωκοπία.

Πολύ αργότερα, το Ansonia απέκτησε το δικό του gay χαμάμ στο υπόγειο, το οποίο μετατράπηκε γρήγορα σε sex club και το 1977, έγινε μέρος ανταλλαγής συντρόφων, αλλά μόνο για μέλη.