Καμπάνια με ρομπότ που αναδημιουργούν τα γλυπτά του Παρθενώνα, θέλει να βοηθήσει στον επαναπατρισμό τους

Κατασκευασμένο από τοπικό μάρμαρο, το αντίγραφο είναι το πρωτότυπο ενός αντιγράφου που θα σκαλιστεί από ένα κομμάτι μάρμαρο που εξορύσσεται στο όρος Πεντελικό, την κύρια πηγή της πέτρας για την κατασκευή της Ακρόπολης

Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι γνωστό ότι δημιουργήθηκαν ως αρχιτεκτονικά και συμβολικά μέρη του ναού της Αθηνάς, που χτίστηκε τον 5ο αι. π.Χ., στο απόγειο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Από τότε μέχρι σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει, προκαλώντας μια άνευ ότων αντιπαράθεση Ελλάδας- Βρετανίας για τη θέση τους και το πού πρέπει να είναι σήμερα.

Για την ακρίβεια, λίγες πολιτιστικές διαμάχες «φουντώνουν τα βρετανικά πάθη» περισσότερο από τη διάθεση των Γλυπτών, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο των New York Times και δεν υπήρχε αντίρρηση γι' αυτό. Το άγνωστο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθεί κανείς, είναι ότι ρομπότ θα αναπαριστά στο μέλλον τα πολύτιμα αυτά έργα.

The British Museum has staunchly refused to return the Parthenon sculptures to #Greece. A team of archaeologists is working on a technological solution to the dispute.https://t.co/7uIvX3nS29