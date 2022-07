«Ο κόσμος θα δει μία μαύρη Belle από τις Φιλιππίνες»: Η Disney γιορτάζει τα 30 χρόνια του Beauty and the Beast με τη H.E.R.

Η H.E.R. θα είναι η νέα Belle, για την επέτειο των 30 χρόνων

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που είδαμε την Πεντάμορφη και το Τέρας σε βιντεοκασέτα από τα χεράκια της Disney και το ABC το γιορτάζει με ένα special project.

Το υλικό περιλαμβάνει μουσικές ερμηνείες που δεν έχουμε ξαναδεί, κοστούμια και σκηνικά που εμπνέονται από την ταινία του 1991 και φυσικά στιγμές της, που καθόρισαν την παιδική μας ηλικία. Τα τραγούδια θα ερμηνευτούν ζωντανά σε κοινό στα στούντιο της Disney, αν και θα το δούμε στις οθόνες μας λίγο αργότερα. Για την ακρίβεια, στις 15 Δεκεμβρίου, μέσα από το ABC και την επόμενη μέρα στο Disney+.

Τα ακόμη καλύτερα νέα όμως είναι ότι η βιβλιοφάγος θα ζωντανέψει μέσα από τη H.E.R. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία να γίνω κομμάτι του θρύλου "Beauty And The Beast". Ο κόσμος θα δει μία μαύρη Belle από τις Φιλιππίνες. Ονειρευόμουν πάντα να γίνω πριγκίπισσα της Disney και τώρα θα συνεργαστώ με τους σπουδαίους σκηνοθέτες Hamish και Hamilton. Είναι σουρεάλ και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων».

Η H.E.R. έχει κερδίσει βραβείο Grammy 5 φορές, ένα Όσκαρ για το Fight for You της ταινίας "Judas and the Black Messiah, ενώ ετοιμάζεται να κάνει το υποκριτικό της ντεμπούτο στην ταινία "The Color Purple". «Με το προφανές και ασυνήθιστο ταλέντο της, η H.E.R. ήταν η ιδανική επιλογή για την Belle μας και ανυπομονούμε να δει το κοινό αυτή τη γιορτή της δημιουργικότητας. Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα εμπνεύσει μία ολόκληρη γενιά δημιουργών», δήλωσε ο παραγωγός Jon M. Chu.

Να σου θυμίσω κάπου εδώ ότι η ταινία κινουμένων σχεδίων Beauty and the Beast ήταν και η πρώτη στην κατηγορία της που έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και τελικά έφυγε από την απονομή με δύο αγαλματίδια. Ένα για καλύτερο τραγούδι και ένα για καλύτερο soundtrack.