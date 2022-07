Θυμάστε τη Shania Twain; Επιστρέφει στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Η θρυλική τραγουδίστρια της country κάνει ολικό comeback

Η κορυφαία τραγουδίστρια της country μουσικής που μεσουράνησε στα 90s, θα μας διηγηθεί την ιστορία της μέσα από το Not Just A Girl (που είναι και τραγούδι της), σε ντοκιμαντέρ του Netflix που σκηνοθέτησε ο Joss Crowley.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου και καλύπτει την παιδική ηλικία της Shania Twain στο Οντάριο αλλά και το ταξίδι που έκανε μέχρι να φτάσει στην κορυφή. «Όταν παίρνεις το ρίσκο να κάνεις τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο, μπορεί να νιώσεις τρόμο. Αλλά πρέπει να είσαι γενναίος».

Οι υπογραφές με δισκογραφικές, το καινοτόμο album The Woman in Me, οι 3 συνεχόμενοι δίσκοι που έγιναν διαμαντένιοι και το φαινόμενο Shania Twain που πούλησε περισσότερους από 20 εκατομμύρια δίσκους μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, θα δούμε και πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της, όπως το διαζύγιό της από τον παραγωγό Robert "Mutt" Lange, έπειτα από δική του απιστία. Και τώρα επιστρέφει με το έκτο album της, προσπαθώντας να βρει τη δική της φωνή.

Εκτός από την τραγουδίστρια, θα δούμε ως guests τον Lionel Richie, την Avril Lavigne καθώς και τους Orville Peck, Diplo και Kelsea Ballerini. «Ήταν το πρώτο πρόσωπο που άνοιξε αυτή την πόρτα και πέρασε σε άλλα μουσικά είδη. Ήταν πρωτοπόρος», λέει ο Richie στην κάμερα, με το ντοκιμαντέρ να σηματοδοτεί την ολική επιστροφή της. Θα τιμηθεί στα βραβεία ACM Honos με το Poet's Award και θα είναι η κεντρική καλλιτέχνιδα του Boots and Hearts Festival στον Καναδά.