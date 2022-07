Ευλογιά των πιθήκων: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε μετά την παγκόσμια έκτακτη ανάγκη που κήρυξε ο ΠΟΥ

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 5-21 ημέρες μετά την επαφή με το κρούσμα και περιλαμβάνουν πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, οσφυαλγία, κεφαλαλγία, λεμφαδενοπάθεια και κόπωση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενεργοποίησε το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για το ξέσπασμα ευλογιάς των πιθήκων, κηρύσσοντας διεθνή υγειονομική έκτακτη ανάγκη εξαιτίας του ιού που έχει ήδη εξαπλωθεί σε πάνω από 70 χώρες στον κόσμο.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 77% από τα τέλη Ιουνίου ως τις αρχές Ιουλίου και ο ΠΟΥ με αυτόν τον σπάνιο χαρακτηρισμό, θεωρεί πλέον την έξαρση ως απειλή για την παγκόσμια υγεία που μπορεί να μετατραπεί σε πανδημία αν δεν υπάρξει συντονισμένη δράση σε διεθνές επίπεδο.

Ο κίνδυνος για τον κόσμο είναι σχετικά χαμηλός, εκτός της Ευρώπης, όπου είναι αυξημένος, σύμφωνα με τους ειδικούς, και δεδομένης της κατάστασης, υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε γύρω από τη νέα απειλή.

Τι είναι η ευλογιά των πιθήκων

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ο ιός της Ευλογιάς των Πιθήκων (Monkeypox) ανήκει στο γένος ιών που ονομάζεται Orthopoxvirus. Στο ίδιο γένος ανήκει και ο συγγενικός ιός της Eυλογιάς (Variola), της γνωστής νόσου που έβλαψε την ανθρωπότητα για αιώνες μέχρι που εξαλείφθηκε τη δεκαετία του 1970 με τη βοήθεια των εμβολίων.

Οι Orthopox-ιοί έχουν μια σειρά από φυσικούς ξενιστές, συνήθως ζώα στα οποία είναι προσαρμοσμένοι και φέρουν τα αντίστοιχα ονόματα π.χ. Ευλογιά των Αγελάδων (Cowpox), Ευλογιά των Καμήλων (Camelpox). Ορισμένες φορές οι ιοί αυτοί είναι δυνατόν να προσβάλλουν περισσότερα από ένα είδη ζώων ή να «σπάσουν το φράγμα του ξενιστή» και να μεταπηδήσουν σε διαφορετικό ζωικό είδος. Για παράδειγμα ο ιός της ευλογιάς της αγελάδας, είναι δυνατόν να προσβάλει ανθρώπους και γάτες.

Although the sudden emergence of monkeypox can be alarming after two years of living through the COVID-19 pandemic, monkeypox is not a new virus and does not spread in the same way as COVID-19. The current risk of getting monkeypox is low. pic.twitter.com/MMz08D0wFP — CA Public Health (@CAPublicHealth) June 7, 2022

Ο Monkeypox παραδοσιακά κυκλοφορεί σε χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής στους φυσικούς του ξενιστές (άγρια τρωκτικά) με σποραδικά κρούσματα σε πιθήκους και ενίοτε σε ανθρώπους. Η ονομασία Monkeypox προέκυψε από το γεγονός ότι για πρώτη φορά (1958) παρατηρήθηκε σε πιθήκους εργαστηρίου.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Είναι γνωστή από το 1958 και το πρώτο περιστατικό σε άνθρωπο επιγράφτηκε το 1970, στη Δημοκρατία του Κογκό.

Οι τρόποι μετάδοσης

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες και σωματικά υγρά του πάσχοντος ή/και μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής σε μικρή απόσταση.

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αναπνευστικού συστήματος κατόπιν εισπνοής μεγάλου μεγέθους σταγονιδίων και μέσω επαφής με δερματικές βλάβες πάσχοντος ή μολυσμένα υλικά, όπως κλινοσκεπάσματα ή πετσέτες που έχει χρησιμοποιήσει ασθενής

#Monkeypox can spread in different ways, such as person to person through direct contact with infectious rash, scabs, or body fluids, or respiratory droplets during prolonged, face-to-face contact or during intimate physical contact. Learn more: https://t.co/rLdwnOMvsZ. pic.twitter.com/In2FCtHagl — CDC (@CDCgov) July 19, 2022

Μπορεί σπάνια να μεταδοθεί με την κατανάλωση κρέατος από μολυσμένο ζώο που δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς ή με την επαφή με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 5-21 ημέρες μετά την επαφή με το κρούσμα και περιλαμβάνουν πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, οσφυαλγία, κεφαλαλγία, λεμφαδενοπάθεια και κόπωση. Το χαρακτηριστικό εξάνθημα εμφανίζεται 1 με 5 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, έχει κεφαλουραία κατανομή, μοιάζει με το εξάνθημα της ανεμευλογιάς με τη διαφορά ότι δεν προκαλεί κνησμό και όλες οι βλάβες είναι στο ίδιο στάδιο εξέλιξης (κηλίδες ή φυσαλίδες ή βλατίδες ή φλύκταινες).

#Monkeypox – Latest info



Cases of Monkeypox are being identified in the UK. At the moment, the majority of cases are in gay, bisexual and men who have sex with men, so we are asking these people, in particular, to be aware of symptoms.



More info ⏬ — UK Health Security Agency (@UKHSA) May 30, 2022

Υπάρχει θεραπεία;

Συνήθως η πορεία της ευλογιάς των πιθήκων είναι ήπια και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν σε 2 με 4 εβδομάδες παρόλο που δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.

Στις ομάδες υψηλού κίνδυνου (π.χ. ανοσοκατασταλμένοι) μπορεί κάποιες φορές να οδηγήσει σε πιο σοβαρή νόσηση, οπότε μπορεί να χρειαστεί εισαγωγή σε νοσοκομείο και αντιϊκή θεραπεία.

Typical symptoms of #monkeypox include:

🔴 rash with blisters – on face, hands, feet, eyes, mouth, genitals

🔴 fever

🔴 headaches

🔴 muscle aches

🔴 low energy

🔴 swollen lymph nodes

⁰👉Talk to a health worker if you are concerned pic.twitter.com/K0HY9Gh2DD — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2022

Γιατί ο ΠΟΥ κήρυξε έκτακτη ανάγκη εξαιτίας του ιού

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί πάνω από 16.000 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις σε 75 χώρες και 5 θάνατοι, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου. Παρότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης δεν συνεπάγεται επιβολή ειδικών μέτρων σε εθνικές κυβερνήσεις, καθώς ο ΠΟΥ μπορεί μόνο να εκδώσει οδηγίες και συστάσεις για τα μέλη της, λειτουργεί ως επείγουσα έκκληση για δράση.