Ο Pedro Pascal και ο David Harbour μαζί (επιτέλους) σε σειρά true crime

Η σειρά που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε, έρχεται από το HBO

Αν έψαχνες μερικά καλά νέα για να βρεις όρεξη και κίνητρο καταμεσής του καλοκαιριού, εμείς είμαστε εδώ για να σου δώσουμε το inspo της ημέρας. Δύο στολίδια της υποκριτικής, ο Pedro Pascal και ο David Harbour, θα συμπρωταγωνιστήσουν σε σειρά του HBO.

Το "My Dentist's Murder Trial" εμπνέεται από το άρθρο του James Lasdun στο New Yorker, "My Dentist's Murder Trial: Adultery, False Identities and a Lethal Sedation". Διηγείται την πραγματική ιστορία του πώς ο Δρ. Gilberto Nunez καταδικάστηκε για τον θάνατο του φίλου του, Thomas Kolman, τον οποίο ανάγκασε να καταναλώσει μία ουσία που οδήγησε στο τέλος του.

Ο Nunez, που είχε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του Kolman, πέρασε από δίκη το 2018, αλλά κρίθηκε αθώος για ανθρωποκτονία. Ωστόσο, ήταν ένοχος για οικονομική απάτη, που τον οδήγησε στη φυλακή. Και ξέρουμε ότι θα τον υποδυθεί ο Pedro Pascal. Για την ώρα, δεν ξέρουμε αν ο Harbour θα υποδυθεί το θύμα ή τον δημιουργό του άρθρου, Lasdun, ο οποίος ήταν και πελάτης του οδοντιάτρου.

Οι δύο ηθοποιοί θα εκτελέσουν και χρέη παραγωγών και ο Steve Conrad θα γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει το πρώτο επεισόδιο.

Ο Pascal ετοιμάζει και άλλη μία σειρά για την πλατφόρμα HBO, η οποία θα βασιστεί στο βιντεοπαιχνίδι "The Last Of Us", ενώ ο David Harbour θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται σιγά σιγά για το επικό φινάλε του Stranger Things.