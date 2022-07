Ο Joseph Quinn συνάντησε τους Metallica και αναβίωσαν μαζί την πιο επική σκηνή του Stranger Things

Μία επική συνάντηση, που περιμέναμε ότι θα συμβεί

Ο Joseph Quinn είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο hot χαρακτήρας του 4ου κύκλου του Stranger Things και δεν είναι άδικα τόσο περιζήτητος. Μετά την υποστήριξη των fans στο Comic Con, τη σύλληψή του στις Η.Π.Α. λίγο πριν την εμφάνισή του στο show του Jimmy Fallon, ήρθε η στιγμή που ξετρέλανε τους fans της σειράς (και των Metallica).

Πριν δούμε την επική συνάντηση, να σου θυμίσω ότι ο Joseph Quinn υποδύεται τον Eddie Munson, έναν φανταστικό τύπο που παίζει κιθάρα και λατρεύει τη heavy metal μουσική. Η σκηνή όπου παίζει το Master of Puppets είναι σίγουρα μία από τις πιο επικές στιγμές του 4ου κύκλου και το κομμάτι έμαθαν οι νεότερες γενιές, όπως συνέβη και με το Running Up That Hill της Kate Bush.

Το συγκρότημα μάλλον λάτρεψε αυτή τη στιγμή γιατί σε πρόσφατη συναυλία, η σκηνή έπαιζε στις γιγαντοοθόνες και η συνάντηση με τον Quinn ήταν απίστευτα γλυκιά (και εντελώς metal). Ο θαυμασμός είναι αμοιβαίος και το βίντεο που ανέβασε η μπάντα στο Instagram, απλά το αποδεικνύει.

Ο ηθοποιός πήγε στο πασίγνωστο φεστιβάλ Lollapalooza για να συναντήσει backstage τους Metallica. Εκείνοι του εξομολογήθηκαν ότι βλέπουν τη σειρά με τα παιδιά τους, εκείνος τους είπε ότι το Master of Puppets ήταν το μόνο κομμάτι που άκουγε επί 2 χρόνια (έπρεπε να το μάθει για την κιθάρα, ενώ δεν παίζει) και εκείνοι του πρότειναν να τζαμάρουν όλοι μαζί.

Έπαιξαν το τραγούδι που έγινε viral από το Stranger Things, εμείς συγκινηθήκαμε για ακόμη μια φορά, οι Metallica υποδέχτηκαν το 5ο μέλος τους (μακάρι να ήταν αλήθεια) και στο τέλος του χάρισαν μία συγκλονιστική κιθάρα, ίδια με αυτή από τη σκηνή που σόλαρε.