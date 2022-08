Andor: Το Star Wars πιο σκοτεινό και ρεαλιστικό από ποτέ - Δείτε το trailer

Η σειρά θα προβληθεί στο Disney+ ξεκινώντας με τα πρώτα τρία επεισόδια στις 21 Σεπτεμβρίου

Κυκλοφόρησε επιτέλους το trailer του πολυαναμενόμενου Andor, με πρωταγωνιστή στο ρόλο του Cassian Andor τον Diego Luna. Στο σύμπαν των Star Wars, τα γεγονότα της σειράς λαμβάνουν χώρα 5 χρόνια πριν το Rogue One. Στο cast θα δούμε επίσης τη Genevieve O’Reilly, τον Stellan Skarsgård, την Adria Arjona, τη Denise Gough, τον Kyle Soller, τη Fiona Shaw, αλλά και τον Forest Whitaker που επιστρέφει στο ρόλο του Saw Gerrera. Ο Luna είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός της σειρά, ενώ ο Tony Gilroy που συνυπέγραψε το σενάριο του Rogue One εμφανίζεται ως δημιουργός αλλά και σκηνοθέτης 5 επεισοδίων.

«Είναι κάτι μοναδικό, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Cassian, αλλά θα τον γνωρίσουμε πριν ο ίδιος το μάθει» είπε ο Luna όταν παρουσίασε το trailer στην εκπομπή Good Morning America. «Η ζωή του έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένας κανονικός άνθρωπος που πρέπει να συμμετέχει σε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο, σε μια κοινωνία που επαναστατεί. Είναι η αρχή της επανάστασης και είναι μια πολύ όμορφη ιστορία γιατί μας θυμίζει τι μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει. Δεν υπάρχουν Jedi γύρω του, μόνο άνθρωποι που θέλουν να ξαναπάρουν τον έλεγχο της ζωής τους».

Δείτε το νέο trailer εδώ: