Ezra Miller: Ακόμα περισσότερες κατηγορίες για αίρεση που διατηρεί, ενώ νομίζει ότι καταδιώκεται από την Ku Klux Klan

Οι κατηγορίες συνεχίζονται και δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμα

Δεν λένε να σταματήσουν οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη δράση του Ezra Miller και την επικίνδυνη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με νέα αναφορά του Insider που καταγράφει τη διαταραγμένη και ανησυχητική συμπεριφορά του ηθοποιού, όλα δείχνουν ότι πλέον κυκλοφορεί έξω με αλεξίσφαιρη προστατευτική πανοπλία, κουβαλά τουλάχιστον ένα όπλο και νομίζει ότι καταδιώκεται από το FBI και την Ku Klux Klan.

Όλα αυτά δεν αποτελούν εικασίες. Υπάρχουν μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι έχει μία σταθερή βάση, φιλοξενεί νέες (έως και ανήλικες) γυναίκες τις οποίες στηρίζει οικονομικά, τις χειραγωγεί σεξουαλικά, δημιουργώντας ουσιαστικά μία αίρεση, με θύματα που τον βλέπουν ως ηγέτη τους.

Οι γονείς της 18χρονης Tokata Iron Eyes έχουν κάνει μήνυση για ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Ezra Miller, γιατί ο ηθοποιός συνδέεται μαζί της από τότε που η Tokata ήταν 12 χρονών. Την έχουν δει σε διάφορε πόλεις μαζί του, όπως στο Λονδίνο για την πρεμιέρα του Fantastic Beasts and Where to Find Them, ενώ τους έχουν δει οικογενειακοί φίλοι να κάνουν σεξ. Οι γονείς της τον κατηγορούν ότι την ελέγχει μέσα από βία, απειλές, φόβο, παράνοια, παραισθήσεις και ναρκωτικά.

Δεν μιλάμε βεβαίως για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Πρόσφατα, ο πρώην σύζυγος μία γυναίκας κατηγορεί το Miller ότι κρατά στο σπίτι του εκείνη και τα 3 παιδιά τους, μία μητέρα τον απέτρεψε από το να μιλήσει στο 11χρονο παιδί της στον δρόμο ενώ το 2020 κυκλοφόρησε ένα βίντεο που το δείχνει να πνίγει μία γυναίκα στην Ισλανδία. Έμεινε εκεί για δύο μήνες, με τους ντόπιους να τον κατηγορούν για τη σύσταση αίρεσης, επιθετικότητα και μία αποκρουστική μυρωδιά.

Η αίρεση που δημιούργησε εκεί περιελάμβανε νέες όμορφες γυναίκες, καλλιτέχνες ή ανθρώπους που έχουν διωχθεί από τα σπίτια τους. Έκαναν ομαδικό διαλογισμό, το Ezra Miller υποστήριζε ότι διαθέτει υπερφυσικές δυνάμεις και όλοι το άκουγαν σαν υπνωτισμένοι. Κανείς δεν επιτρεπόταν να διαφωνήσει μαζί του. Μέχρι που κάποιες γυναίκες μίλησαν για αυτή την εμπειρία.

«Ένιωθα συνέχει χαμένη σε αλκοόλ και ναρκωτικά. Την πρώτη φορά που κάναμε σεξ ήταν σε τρίο και το Ezra μου είπε ότι αυτό θα είναι το δωμάτιό μου. Τη μία στιγμή με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε ότι με αγαπάει και αμέσως μετά μου έλεγε ότι είμαι αηδιαστική. Ήταν ψυχολογική κακοποίηση. Όταν έφυγα, διάβασα για τις αιρέσεις και ήταν αυτό ακριβώς που έζησα».

Το 2022, συνελήφθη στη Χαβάη για επίθεση σε γυναίκα σε μαγαζί, όπου της πέταξε καρέκλα και το ένα σοκαριστικό περιστατικό διαδέχεται το επόμενο. Το Ezra Miller έχει συμφωνήσει να παίξει στο επόμενο The Flash, που βασίζεται σε comic, αλλά οι παραγωγοί αναζητούν τον τρόπο να απαλλαχθούν από τον ηθοποιό. Στο μεταξύ, αρκετοί φίλοι του πιστεύουν ότι πρέπει να ζητήσει βοήθεια και ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στον παλιό του εαυτό. Μήπως όμως θα πρέπει να συλληφθεί κάποια στιγμή;