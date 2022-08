Bones and All: Ο Timothée Chalamet γίνεται κανίβαλος στο trailer του Luca Guadagnino

Μία μικρή γεύση από τη νέα ταινία του Chalamet

Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το ότι κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα τα trailers για την κανιβαλιστική τάση του Armie Hammer και την (και καλά) κανιβαλιστική τάση του Timothée Chalamet σε ντοκιμαντέρ και ταινία αντίστοιχα.

Σε σημείο που νομίζουμε ότι ο σκηνοθέτης του Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, ειρωνεύεται τον Armie Hammer και αποφάσισε να κάνει μία ταινία για αυτό που κατηγορείται από αρκετές γυναίκες.

Η ταινία Bones and All επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι, τον Timothée Chalamet και την Taylor Russell, και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Mark Rylance. «Πρόκειται για την ιστορία της πρώτης αγάπης ανάμεσα στη Maren, μία νέα γυναίκα που μαθαίνει πώς να επιβιώνει στο περιθώριο της κοινωνίας και στον Lee, έναν έντονο περιπλανώμενο τύπο. Γνωρίζονται και ξεκινούν μία οδύσσεια χιλιάδων χιλιομέτρων, μέσα από κρυφά περάσματα, στην Αμερική του Ronald Reagan. Παρόλες τις προσπάθειές τους, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο τρομακτικό παρελθόν τους που θα καθορίσει κατά πόσο η αγάπη τους μπορεί να επιβιώσει από τον άλλο εαυτό τους», είναι η επίσημη σύνοψη.

Το πρώτο teaser είναι μικρό σε διάρκεια και δείχνει το ζευγάρι να ταξιδεύει, τη δεκαετία του '80, με τον Lee να ρωτά τη Maren αν τον θεωρεί κακό άνθρωπο. «Το μόνο που νομίζω είναι ότι σε αγαπώ». Ο σκηνοθέτης Guadagnino, που χτες έγινε 51 ετών δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την ταινία χωρίς τον Chalamet. «Είναι ένας φανταστικός, σπουδαίος ερμηνευτής και νιώθω περηφάνια όταν τον βλέπω. Αυτός ο χαρακτήρας είναι κάτι νέο για τον ίδιο, τόσο τρυφερό αλλά και τόσο αποκαρδιωτικό».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας 2022 και εμείς οι υπόλοιποι θα τη δούμε τον Νοέμβριο.