Το "Oppenheimer" του Nolan έχει επιτέλους teaser και κάνει countdown για τη βόμβα

Το πρώτο teaser για τη ζωή του σπουδαίου φυσικού είναι εδώ

«Ο κόσμος αλλάζει, ανασυντάσσεται. Αυτή είναι η στιγμή σου», ακούγεται η φωνή της Emily Blunt, που υποδύεται τη σύζυγο του Oppenheimer, Katherine. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την πρεμιέρα της ταινίας και το countdown είναι επίσημο. «11 μήνες, 24 μέρες, 15 ώρες, 29 λεπτά».

Ο σκηνοθέτης Christopher Nolan ενώνει τις δυνάμεις του με τον επί χρόνια συνεργάτη του, Cillian Murphy, και ετοιμαζόμαστε να τον δούμε ως τον θεωρητικό φυσικό J. Robert Oppenheimer, τον πατέρα της ατομικής βόμβας. Το υπόλοιπο cast είναι εξίσου εντυπωσιακό και απαρτίζεται από τους: Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh και πολλούς ακόμα.

Η ιστορία αφορά τον Oppenheimer, πριν και μετά τη δημιουργία του πιο τρομακτικού όπλου που συνέβη στην ανθρωπότητα. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer του 2005, που κέρδισε βραβείο Pulitzer.

Ο Murphy είναι πρώτη φορά πρωταγωνιστής σε ταινία του Nolan, αν και έχουν συνεργαστεί στο Batman Begins, το Inception και το Dunkirk. «Ετοιμάστηκα διαβάζοντας πάρα πολύ. Ενδιαφέρομαι για τον άνθρωπο και για το τι κάνει μία ατομική βόμβα. Το πώς λειτουργεί, δεν με πολυαφορά. Δεν έχω εξάλλου τη διανοητική ικανότητα να το κατανοήσω. Όμως, οι χαρακτήρες που έχουν τόσες αντιθέσεις είναι συναρπαστικοί», δήλωσε πρόσφατα ο ηθοποιός.

Μπαίνοντας στο teaser, θα δεις ότι δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά παίζει ξανά και ξανά σε λούπα. Μας παρακολουθεί live, σαν ατομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Πράγμα που θα συμβεί στις αίθουσες, στις 21 Ιουλίου 2023.