Οι παραγωγοί του James Bond καταλαβαίνουν τον Idris Elba που διστάζει. Εμείς πάλι όχι

Αν μάς πει όχι ο Idris Elba, ποιος μάς μένει;

Ο επόμενος James Bond έχει γίνει το αγαπημένο guess game των celebrities και του κοινού. Αν και απέχουμε περίπου δύο χρόνια από την επόμενη ταινία, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα δούμε έναν ακόμη Daniel Craig, αν θα είναι διαφορετικού χρώματος ή εθνικότητας, αν θα είναι gay ή γυναίκα.

Οι παραγωγοί έχουν μιλήσει για αυτό και μάλλον συμφωνούν με τον Craig στο ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουμε γυναίκα Bond, αλλά να δημιουργηθούν νέοι ρόλοι για γυναίκες. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Δεν ήρθε όμως η ώρα να δούμε έναν άντρα πράκτορα που να μην είναι και πάλι λευκός; Οι παραγωγοί είχαν πει πριν λίγους μήνες ότι συζητούν το ενδεχόμενο με τον Idris Elba, αλλά ο ίδιος δεν το βλέπει να γίνεται. «Όταν βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, δεν βλέπω τον Bond», είπε και του προτείνω να δει αυτές τις φωτογραφίες του με κοστούμι. I mean, come on!

Η τελευταία συνέντευξη όμως που έδωσαν οι παραγωγοί Barbara Broccoli και Michael G. Wilson δείχνει ότι δεν σκοπέυουν να προσπαθήσουν να τον μεταπείσουν. Αντιθέτως, τον καταλαβαίνουν που νιώθει έτσι. «Η αλήθεια είναι ότι όποιος γίνει Bond, θα πρέπει να δεσμευτεί για 10-12 χρόνια και μάλλον θα σκέφτεται αν θέλει πραγματικά θέλει να το κάνει. Και ο Daniel Craig δυσκολεύτηκε μέχρι να πει το ναι». Πρόσθεσαν επίσης ότι ο Craig ήταν στα early 30s του όταν δέχτηκε (αν και όλοι ξέρουμε ότι ήταν 37), άρα τον είπαν και γέρο, εμμέσως πλην σαφώς.

Από την άλλη βεβαίως πρέπει να λύσουν πρώτα το θέμα του πώς θα επανεφεύρουν τον πράκτορα 007 και ποιες είναι οι απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. «Πρέπει πρώτα να βρούμε προς τα πού θα πάει ο χαρακτήρας και μετά να επιλέξουμε τον ιδανικό ηθοποιό για αυτό». Εγώ θα έλεγα, για αρχή, να ακούσετε τον Sam Mendes και να βάλετε μία γυναίκα να σκηνοθετήσει, η οποία θα επανεφεύρει σωστά τον ρόλο του James Bond.