Workout: Τελικά, πρέπει να κάνεις ντους αμέσως μετά την άσκηση;

Αν πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις ντους αμέσως μετά το workout, σκέψου το ξανά

Εντατική προπόνηση, ασταμάτητα workouts (ή και όχι). Ακόμη κι αν ασκείσαι ελάχιστα, ο ιδρώτας τρέχει ποτάμι και το μόνο που σκέφτεσαι κάθε φορά είναι το ντους. Ωστόσο οι ειδικοί επιμένουν πως υπάρχει λόγος που πρέπει να καθυστερείς να κάνεις μπάνιο μετά την άσκηση και θα ξεκινήσουμε από το ότι όλο αυτό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το fitness σου.

Σύμφωνα με την ειδικό ευεξίας, Dal Dhaliwal: «Κατά τη διάρκεια ενός workout, η θερμοκρασία του σώματος και οι καρδιακοί παλμοί αυξάνονται, ειδικά αν η άσκηση είναι έντονη. Με το να κάνουμε αμέσως μετά ντους, υπάρχει κίνδυνος για γρήγορη συστολή των διεσταλμένων αιμοφόρων αγγείων».Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, ο χρόνος που μεσολαβεί από την άσκηση μέχρι την πλήρη επαναφορά του οργανισμού είναι πολύτιμος γι' αυτό καλό είναι να μην πλενόμαστε αμέσως μετά την προπόνηση.

Ο καλύτερος χρόνος μέχρι το ντους είναι τα είκοσι λεπτά, όπως αναφέρει ο ιδρυτής του Revel Sports, Alex Randall. «Συνιστώ να περιμένετε είκοσι λεπτά μετά το workout για να επιτρέψετε στο σώμα σας να επανέλθει ομαλά». Ο ιδρώτας άλλωστε, βοηθάει τον οργανισμό να χαλαρώσει οπότε αν τον απομακρύνουμε με το ντους αμέσως μετά την άσκηση, θα μας έχουμε στερήσει την πολυπόθητη χαλάρωση που θα ερχόταν με τον πιο φυσικό τρόπο. Σημασία έχει λοιπόν να προλάβει να ηρεμήσει ο οργανισμός.

