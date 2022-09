Bones and All: Έρωτας, αίμα, κανιβαλισμός και Leonard Cohen στο πρώτο επίσημο trailer

Το ατμοσφαιρικό trailer σε πείθει να δεις την ταινία

Η νέα ταινία του Luca Guadagnino και του αγαπημένου του συνεργάτη, Timothée Chalamet, έχει trailer και δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια του από πάνω του.

Αν και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην ειρωνεία του timing, σε ό,τι αφορά τον κανιβαλισμό και τον έτερο παλιό συνεργάτη, Armie Hammer, η ταινία είναι σίγουρα πιο πολύπλοκη από τις διεστραμμένες ορέξεις του Hammer και τις παρενοχλήσεις για τις οποίες κατηγορήθηκε από αρκετές γυναίκες.

«Οποιαδήποτε σύνδεση με αληθινά γεγονότα, υπάρχει μόνο στη φαντασία των social media, στα οποία εγώ δεν συμμετέχω» διαχώρισε τη θέση του ο σκηνοθέτης και ας πούμε ότι τον πιστεύουμε. Το Φεστιβάλ της Βενετίας πάντως αποθέωσε το Bones and All, ο Guadagnino αποθέωσε με τη σειρά του τον Chalamet και η Russell έφυγε με το βραβείο Marcello Mastroyanni, ως καλύτερα νεαρή ηθοποιός. Κι εμείς ενθουσιαζόμαστε με το ατμοσφαιρικό trailer, που έχει λίγο από την ελευθερία του ανοιχτού δρόμου, λίγο έρωτα και ρομάντζο και πολύ αίμα. Και την υπέροχη φωνή του Leonard Cohen στο "You Want It Darker".

Αν και δεν είναι πολύ ξεκάθαρη η πλοκή, ξέρουμε ότι η Taylor Russell υποδύεται τη Maren, μία νέα γυναίκα που είναι μαθημένη στο περιθώριο όταν συναντά για πρώτη φορά τον Lee και ξεκινούν μαζί ένα ταξίδι στις ρίζες τους, που μάλλον καταλήγει σε κάτι πιο τρομακτικό από αυτό που ακούγεται. Σε κανιβαλισμό. Αν έχεις διαβάσει όμως το ομώνυμο βιβλίο της Camille DeAngelis, ξέρεις τι θα δεις. Το υπόλοιπο cast συμπληρώνουν οι Chloe Sevigny, Andre Holland, David Gordon-Green, Jessica Harper και άλλοι.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Νοεμβρίου και το countdown έχει ήδη αρχίσει.