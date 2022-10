Shelley Duvall: Η πρωταγωνίστρια του "The Shining" επιστρέφει με θρίλερ, μετά από 20 χρόνια απουσίας

Η 73χρονη ηθοποιός επιστρέφει στο είδος που τη λατρέψαμε

Η υπέροχη Shelley Duvall επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 20 χρόνια, σε μία ταινία που θυμίζει πολύ εκείνη που τη μετέτρεψε σε icon. Το "The Forest Hills", σε σκηνοθεσία του Scott Goldberg είναι μία ταινία indie horror και θα περιλαμβάνει επίσης τους Edward Furlong, Chiko Mendez και Dee Wallace.

Η ταινία ακολουθεί έναν διαταραγμένο άντρα που βασανίζεται από νυχτερινά οράματα, μετά από ένα παιδικό τραύμα στο κεφάλι, αφού κατασκήνωσε στα βουνά. Η Duvall θα είναι η μητέρα του Rico και θα λειτουργεί σαν την εσωτερική φωνή του.

«Είμαστε τεράστιοι fans της Λάμψης, η οποία είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες τρόμου, που έχει υπέροχες λεπτομέρειες και μουσικές. Είναι στην ίδια θέση με το Halloween του Carpenter και το Day of the Head του Romero. Η Shelley έδωσε πραγματικά τα πάντα στη Λάμψη και αποτύπωσε τον απόλυτο τρόμο μίας μητέρας σε απομόνωση», ανέφερε ο σκηνοθέτης του The Forest Hills.

Η ηθοποιός, που σήμερα είναι 73 χρονών, είναι επίσης συγγραφέας και παραγωγός και η ερμηνεία της στη Λάμψη έχει περάσει στην ιστορία. Έχει κερδίσει ένα βραβείο Peabody, της Καλύτερης Ηθοποιού από το Φεστιβάλ των Καννών, 2 υποψηφιότητες για Emmy και 1 για BAFTA. Σε συνέντευξη που έδωσε το 2021, αποκάλυψε ότι έπρεπε να κλαίει κάθε μέρα στα γυρίσματα, επί 56 εβδομάδες. «Μετά από λίγο, το σώμα σου επαναστατεί. Σε παρακαλά να σταματήσεις να κλαις και να του το κάνεις κάθε μέρα. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να κλάψεις». Παραδέχτηκε ότι ο Kubrick ήταν σκληρός μαζί της, αλλά θεωρεί ότι επειδή είχαν φερθεί ανάλογα και στον ίδιο στο παρελθόν.

Η Duvall ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποκριτική το 2002, αλλά το 2016 εμφανίστηκε στην εκπομπή του Dr. Phil, για να μιλήσει για τις μάχες που δίνει με ψυχικές νόσους. Αργότερα, η εκπομπή κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους και δεν τους σέβεται. Η ηθοποιός, ωστόσο, φωτογραφίζεται για τη νέα της ταινία και δείχνει έτοιμη να επιστρέψει εκεί που τη λατρέψαμε. Στις horror movies.