Permacrisis: Η λέξη της χρονιάς έχει ελληνικές ρίζες και «συμπυκνώνει το πόσο απαίσιο ήταν για κάποιους το '22»

Η λέξη της χρονιάς χαρακτηρίζει όσα βιώσαμε και βιώνουμε μέσα σε αυτή τη χρονιά

Permacrisis. Η λέξη της χρονιάς από το βρετανικό λεξικό Collins Dictionary αποτελείται από τα συνθετικά permanent (=μόνιμος) και crisis και περιγράφει την αίσθηση του να ζεις σε περίοδο πολέμου, υψηλού πληθωρισμού και πολιτικής αστάθειας.

Αυτή η λέξη θεωρήθηκε ότι χαρακτηρίζει περισσότερο το 2022. «Συμπυκνώνει το πόσο πραγματικά απαίσιο ήταν το έτος για τόσους πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Alex Beecroft, επικεφαλής της Collins Learning, δίνοντας έμφαση στο ότι: «Η γλώσσα μπορεί να είναι ο καθρέφτης για το τι συμβαίνει στην κοινωνία και στον κόσμο γενικότερα, και φέτος αντιμετωπίζουμε τη μια πρόκληση μετά την άλλη».

«Ζήσαμε την αναταραχή που προκλήθηκε από το Brexit, την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την πολιτική αστάθεια, την ενεργειακή κρίση, το κόστος ζωής», και όλα αυτά όπως περιγράφει, προκαλούν μια «μόνιμη κατάσταση αβεβαιότητας και ανησυχίας». Η λέξη Permacrisis είναι μία από τις έξι της λίστας που είναι νέες στο CollinsDictionary.com και καταγράφηκε για πρώτη φορά ως λέξη σε ακαδημαϊκά πλαίσια, τη δεκαετία του 1970.

Σύμφωνα με το BBC, η λέξη που μας χαρακτηρίζει φέτος, είναι στην κορυφή μιας λίστας 10 λέξεων που εκτιμάται πως είναι αντιπροσωπευτικές της περιόδου που διανύουμε. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, πως κάποιες από αυτές είναι σχετικές περισσότερο με τις εξελίξεις στη Βρετανία.

The Collins Dictionary has announced that its word of the year is "permacrisis"



The authors describe it as a protracted crisis, combining political instability, war in Ukraine, climate problems and continuous rise in the cost of living.



Put ❤️ if your permacrisis dragged on. pic.twitter.com/ghYY3rcGhG