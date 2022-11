"The Whale": Το πρώτο trailer αποδεικνύει γιατί ο Brendan Fraser (μάλλον) θα πάρει Όσκαρ

Το trailer της ταινίας που περιμέναμε καιρό

Περιμέναμε τόσο καιρό ένα μικρό teaser του "The Whale" που να μάς δείχνει έστω μερικά αποσπάσματα από την ταινία που είναι πολύ πιθανό να δώσει το Όσκαρ στον Brendan Fraser.

Ο ηθοποιός δεν αναγνωρίζεται με όλα αυτές τις στρώσεις μακιγιάζ και τα προσθετικά που έπρεπε να βάλει ως άντρας που ζυγίζει σχεδόν 300 κιλά. Η δραματική ταινία του Darren Aronofsky βασίζεται στο θεατρικό έργο του Samuel D. Hunter. «Θα είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδεί. Είναι το μόνο που μπορώ να σας πω. Δεν θέλω να ακουστώ ματαιόδοξος, αλλά η ταινία θα μείνει για καιρό στο μυαλό σας», είχε δηλώσει ο πρωταγωνιστής.

Το "The Whale" πάντως εντυπωσίασε το κοινό, τόσο στο Φεστιβάλ της Βενετίας όσο και στο Φεστιβάλ του Τορόντο το φθινόπωρο. «Η ταινία διηγείται την ιστορία ενός καθηγητή Αγγλικών που πάσχει από παχυσαρκία και που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την κόρη του, σαν μία τελευταία προσπάθεια για λύτρωση». Το υπόλοιπο cast αποτελείται από τους Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Huck Milner, Sathya Sridharan και Ryan Heinke.

Το "The Whale" κάνει επιτέλους πρεμιέρα στις αίθουσες στις 9 Δεκεμβρίου, από την εταιρία παραγωγής Α24. Ο Brendan Fraser επέστρεψε, διεκδικεί σίγουρα ένα Όσκαρ και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ερμηνεία με 6 λεπτά standing ovation, που συγκίνησαν βαθιά τον Brendan Fraser, ο οποίος παρέμεινε στην αίθουσα για να το απολαύσει. Τον επόμενο χρόνο θα τον δούμε στο "Killers of the Flower Moon" του Martin Scorsese.