Αυτή είναι η ιδανική ημερομηνία για να στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Λάτρεις του "the most wonderful time of the year", μπορείτε να αρχίσετε να κατεβάζετε τις κούτες με τα στολίδια

14 Νοέμβρη κι έξω έχει κάτι και από τις τέσσερις εποχές. Τζιτζίκια και κουνούπια σε λίγο θα κάνουν εμφανίσεις σε χιονοδρομικά και κανείς δεν έχει ιδέα αν έξω θα στηθεί επιτέλους ένα χειμωνιάτικο σκηνικό για να στολίσουμε για φέτος τα Χριστούγεννα.

Είτε το πιστεύεις είτε όχι, οι γιορτές πλησιάζουν και όπως εξηγεί το Christmas Tree World, η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα τυπικά ξεκινά τέσσερις Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό σημαίνει ότι η Κυριακή 27 Νοεμβρίου είναι η «ιδανική» μέρα για να ξεκινήσουμε τους στολισμούς με φωτάκια, μπάλες και αγιοβασιλιάτικες διακοσμήσεις.

Οι διακοσμήσεις σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου για καλό ποδαρικό στον γιορταστικό μήνα που μόλις ξεκινάει. Η νέα έρευνα από το Confused.com διαπιστώνει ότι αυτό τείνει να είναι το «κανονικό», με το 47% των ανθρώπων να στολίζουν μεταξύ 1ης και 10ης Δεκεμβρίου, με το 62% να προσθέτει ότι ο Δεκέμβριος είναι όταν ξεκινά επίσημα η εορταστική περίοδος.

Μόλις το 11% των ανθρώπων παραδέχτηκε, σύμφωνα με την HuffPost UK, ότι έβαλε τα στολίδια του τον Νοέμβριο, με το 42% να πιστεύει ότι ο Νοέμβριος είναι πολύ νωρίς για να βάλει χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Οι ειδικοί καταλήγουν πως όταν κάνουμε χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις από νωρίς, αυξάνουμε τα επίπεδα της ευτυχίας καθώς εκτοξεύεται στον οργανισμό μας η ντοπαμίνη. Αγνοήστε λοιπόν τη ζέστη και το κουνούπι, και αρχίστε να κατεβάζετε τις κούτες με τη μαγεία που φέτος θα αργήσει όπως όλα δείχνουν, να εμφανιστεί.