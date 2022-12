Η Jane Fonda απαλλάχθηκε από τον καρκίνο και το γιορτάζει με ακτιβισμό

Το καλύτερο δώρο γενεθλίων που έχει πάρει

Η Jane Fonda θα κλείσει τα 85 σε 5 μέρες και πήρε το καλύτερο δώρο γενεθλίων. Ο καρκίνος, με τον οποίο διεγνώσθη πριν από μερικούς μήνες, εξαφανίστηκε. Τον Σεπτέμβριο, μάς ενημέρωσε μέσα από το Instagram της, ότι έκανε ήδη 6 μήνες χημειοθεραπείες για το λέμφωμα non Hodgkin. «Είναι ένας ιάσιμος καρκίνος και νιώθω τυχερή. Και πιστέψτε με, δεν θα το αφήσω να μπει εμπόδιο στον ακτιβισμό μου».

Η ηθοποιός επέστρεψε χτες για να μοιραστεί μαζί μας τα υπέροχα νέα. «Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ογκολόγος μου μου είπε ότι ο καρκίνος υποχώρησε και μπορώ να σταματήσω τη χημειοθεραπεία. Νιώθω τόσο ευλογημένη και τυχερή. Σας ευχαριστώ που προσευχηθήκατε και μου στέλνατε θετικές σκέψεις».

Προσέθεσε ότι ένιωθε ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτά τα νέα γιατί η τελευταία χημειοθεραπεία που έκανε, κράτησε δύο εβδομάδες, και την ταλαιπώρησε πολύ σωματικά. Ωστόσο, ήξερε ότι βρίσκεται σε προνομιούχα θέση έχοντας πρόσβαση σε πολύ καλή ιατρική φροντίδα, πράγμα που δεν συμβαίνει σε εκατομμύρια Αμερικανούς.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που η Fonda μίλησε για τον καρκίνο. «Το έχω περάσει αρκετά γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τον ήλιο. Όταν έχω ρεπό, πηγαίνω συχνά στον δερματολόγο μου και μου αφαιρεί πράγματα», δήλωνε το 2019 στη βρετανική Vogue. Συνεχίζει ακάθεκτη και φέτος θα βγουν δύο ταινίες της. Το "80 for Brady" και το "Book Club 2- The Next Chapter".