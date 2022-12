Heartstopper: Οι πρωταγωνιστές Joe Locke και Kit Connor για το πώς η σειρά τους άλλαξε τη ζωή και το coming out

Δύο 18χρονοι που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, μετά από τη σειρά-φαινόμενο Heartstopper

Πριν από έναν χρόνο, ο Joe Locke και ο Kit Connor δεν είχαν ιδέα το πόσο πολύ θα άλλαζαν οι ζωές τους. Η σειρά του Netflix, Heartstopper, έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Απρίλιο και κανείς δεν πίστευε ότι θα γινόταν ένα φαινόμενο που θα επηρέαζε τις ζωές εκατομμυρίων εφήβων της LGBTQ+ κοινότητας.

Οι δύο γλυκύτατοι πρωταγωνιστές φωτογραφήθηκαν για το GQ Magazine και μίλησαν για την αφετηρία του, το coming out, τη σχέση που έχουν αναπτύξει και αν θα ήθελαν να ζουν σαν κανονικοί έφηβοι, που μόλις ενηλικιώθηκαν.

Το Heartstopper βασίζεται στη σειρά κόμικ της Alice Oseman, που ξεκίνησε από το Tumblr και είχε ήδη το φανατικό κοινό του. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την προβολή στο Netflix, τα social media πήρανε φωτιά και αυτή τη στιγμή το hashtag #Heartstopper έχει 7,7 δις views. Το θέμα είναι ότι οι δύο πρωταγωνιστές ήταν ακόμη μαθητές όταν έκαναν τα γυρίσματα, επέστρεψαν σπίτια τους, και οι ζωές του άλλαξαν μέσα σε μία μέρα. Κυριολεκτικά.

«Είναι σαν να παίρνεις το δίπλωμα οδήγησης και σου ζητούν αμέσως να γίνεις οδηγός αγώνων. Περιμένουν τόσα πολλά από εσένα, αλλά εσύ δεν είσαι καλά προετοιμασμένος». Παρόλα αυτά, ο κόσμος λάτρεψε το ότι υπήρχε επιτέλους μία queer σειρά, παρουσιασμένη με έναν mainstream τρόπο, χωρίς δράματα και τραύματα, παρουσιάζοντας διάφορες πτυχές της κοινότητας. Gay, bi, trans αλλά κυρίως πώς είναι να είσαι στη φάση της αυτοεξερεύνησης.

Οι δύο πρωταγωνιστές μιλούν για τη δική τους ταυτότητα. Ο Joe Locke μεγάλωσε ως gay αγόρι στη Νήσο Mann, μία από τις τελευταίες βρετανικές περιοχές που νομιμοποίησε την ομοφυλοφιλία, το 1992. «Ένιωθα ασφαλής και ήμουν από τα ελάχιστα αγόρια που συμμετείχε σε ερασιτεχνικό θέατρο. Άρα έπαιρνα και τους καλύτερος ρόλους. Ήμουν αρκετά έντονο παιδί». Δεν θα ξεχάσει το καλοκαίρι του 2018, γιατί τότε είδε το "Call Me By Your Name" και ένιωθε να ταυτίζεται απόλυτα.

Από την άλλη, ο Kit Connor δεν είχε την ίδια ακριβώς εμπειρία. Θυμόμαστε το πρόσφατο coming out που αναγκάστηκε να κάνει στο Twitter, όταν κατηγορήθηκε για queerbaiting, όταν απαθανατίστηκε να περπατά με τη συμπρωταγωνίστρια και κοπέλα του. «Είμαι bi. Συγχαρητήρια που αναγκάσατε ένα 18χρονο να κάνει coming out. Κάποιοι χάσατε την ουσία της σειράς. Bye».

Ο Locke είχε ανέκαθεν πάθος με την υποκριτική, αλλά δεν περίμενε ότι θα φτάσει εδώ με μία και μόνη οντισιόν, μέσα από ένα βίντεο που γύρισε στην κρεβατοκάμαρά του. Δεν έπρεπε να αποκαλύψουν σε κανένα ότι παίζουν στο Heartstopper. «Γνωριστήκαμε στο Λονδίνο, στην τελική οντισιόν και ο Kit ήξερε ότι δεν είχα ιδέα για το τι κάνω. Με βοήθησε πάρα πολύ». Σήμερα είναι δύο κολλητοί, που αλληλοστηρίζονται και υπενθυμίζει ο ένας στο άλλο το πόσο καλός είναι.

Αν και 18 χρονών, μαθαίνουν πώς να διαχειριστούν την ξαφνική φήμη, που έφερε εκατομμύρια followers στα social media και προσκλήσεις από fashion shows σε όλο τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνουν γιατί βγαίνουν θέματα με το πώς ήταν ως μωρά και γιατί παρενοχλούν τους γονείς τους, αλλά έχουν ο ένας τον άλλο για συμβουλές. Αυτή την περίοδο, γυρίζουν τον 2ο κύκλο του Heartstopper, και φυσικά δεν μπορούν να αποκαλύψουν πράγματα.

Ξέρουμε όμως ότι θα δούμε το comin out του Nick στο υπόλοιπο σχολείο, αλλά κυρίως τα θέματα ψυχικής υγείας του Charlie. Στιγμές αυτοτραυματισμού, διατροφικές διαταραχές και body dysmorphia. «Μεγαλώνουμε μαζί με τους χαρακτήρες, αλλά μεγαλώνουμε και οι ίδιοι. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, και αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν πολύ γρήγορα εξαιτίας των ορμονών.

Αυτή η χρονιά, συγκεκριμένα, ήταν περίεργη γιατί όλοι οι φίλοι τους έφυγαν για το πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να μπορούσαν να ζήσουν την εμπειρία, αλλά δεν θα άλλαζαν με τίποτα αυτό που τους συμβαίνει.

