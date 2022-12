Η ουκρανική κυβέρνηση συγκρίνει τη ρωσική εισβολή με το "Die Hard" στο Twitter, και γίνεται viral

Το βίντεο που, δικαίως, έγινε viral

Ποια είναι η πιο χριστουγεννιάτικη ταινία που έχεις δει; Το "Die Hard" θα πουν πολλοί, αν και είναι ξεκάθαρα ένα action movie. Παρόλα αυτά, από το 1988, είναι ξεκάθαρα στη γιορτινή λίστα. Και αυτό ακριβώς έκανε η ουκρανική κυβέρνηση, μέσα από το Twitter, αλλά για έναν πολύ διαφορετικό λόγο.

Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέβασε ένα μονταρισμένο trailer του "Die Hard", συγκρίνοντας την πλοκή με τη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε πριν από περίπου 10 μήνες. Με μουσική υπόκρουση από το Carol of the Bells και το Let It Snow, βλέπουμε τον ντετέκτιβ John McClane να προσπαθεί να σώσει ομήρους από έναν Γερμανό τρομοκράτη.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, η Ουκρανία γιορτάζει μία ιστορία για το πώς ένας ένας αλαζόνας τρομοκράτης πραγματοποίησε στρατιωτική επέμβαση αλλά απετράπη από τον outsider. Ήταν ένα τέλειο σχέδιο, μέχρι που τίποτα δεν πήγε καλά. Ο πόλεμος που ποτέ δεν ήθελες, είναι αυτός που σε παίρνει να χάσεις. Αυτά τα Χριστούγεννα, έχουμε ξανά την παλιά ιστορία του Δαυίδ και Γολιάθ», γράφει κάτω από το βίντεο.

Βλέπουμε επίσης αποσπάσματα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στα φώτα της ουκρανικής σημαίας, την μπλούζα ενός νεκρού τρομοκράτη που γράφει «Τώρα έχω ένα όπλο Ho-Ho-Ho». Η Ουκρανία θα κερδίσει, όπως λέει και το Twitter του Υπουργείου. Μία πανέξυπνη ιδέα, που συνδυάζει τα Χριστούγεννα με μία τόσο τραγική περίοδο για τη χώρα, η οποία κοντεύει να κλείσει χρόνο σε εμπόλεμη κατάσταση.