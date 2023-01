Hollywood Reporter: 6 σπουδαίοι ηθοποιοί που δεν περίμεναν να κάνουν καριέρα, ετοιμάζονται για τα Όσκαρ

Ηθοποιοί που σαρώνουν, αλλά δεν το περίμεναν κιόλας

Λίγο πριν τις Χρυσές Σφαίρες, οι κύριοι Adam Sandler, Brendan Fraser, Colin Farrell, Ke Huy Quan, Jeremy Pope και Austin Butler βρέθηκαν για το roundtable των ηθοποιών του Hollywood Reporter. Οι περισσότεροι εξ αυτών, έφυγαν με ένα αγαλματίδιο από τη βραδιά, αν και ο Brendan Fraser είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραστεί.

Τώρα ξεκινά το countdown για τα Όσκαρ, που θα δούμε στις 12 Μαρτίου, και διεκδικούν ένα βραβείο για ταινίες που κατάφεραν να συζητηθούν. Κάποιοι ξεκίνησαν ως child actors, κάποιοι έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, άλλοι είναι σταθερές αξίες του χώρου και άλλοι περίμεναν χρόνια για μία ευκαιρία. Αυτό που έχουν ως κοινό είναι ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που είναι υποψήφιοι για Όσκαρ.

Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση όλων, που κέρδισε και Χρυσή Σφαίρα χτες, είναι ο Ke Huy Quan για το Everything Everywhere All at Once. Και ήταν ο πρώτος ρόλος που του δόθηκε σε 20 χρόνια. Τον ξέρουμε όμως πολύ καλά από το Goonies και το Indiana Jones του 1984. «Ξεκίνησα απλά να δουλεύω πίσω από τις κάμερες αλλά έφτασα 50 χρονών όταν ήρθε η πρόταση και δεν θα ήθελε να φτάσω 60 και να το μετανιώσω επειδή είπα όχι».

Από την άλλη, ο Farrell ανήκει στις περιπτώσεις όπου δεν έμεινε ποτέ χωρίς δουλειά. Παρόλα αυτά, ξέρει πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι οι προσδοκίες των άλλων. Και αναφέρεται στην ταινία Alexander που έκανε το 2004 και απέσπασε κάκιστες κριτικές. «Ευτυχώς μου δόθηκαν οι ευκαιρίες να ξανασυνδεθώ με την απλότητα των ρόλων, που δεν έπρεπε να είχα αφήσει εξαρχής».

Μία περίπτωση, σαν αυτή του Adam Sandler, είναι ότι τον γνωρίσαμε μέσα από ρόλους, που μάλλον δεν τον ενθουσίαζαν. «Ήθελα μάλλον να είμαι αρεστός. Όσο μεγάλωνα, με ενδιέφερε να ανοίγομαι περισσότερο και να μην δίνω σημασία σε κάθε ευκαιρία που μου ερχόταν».

Ο Austin Butler ξεκίνησε ως child actor και το οφείλει στη μητέρα του που τον στήριξε πάρα πολύ. Μέχρι που εκείνη πέθανε, αναθεώρησε, αλλά ήξερε ότι η υποκριτική ήταν μονόδρομος για εκείνον». Και τελικά πήγαν όλα καλά, αν σκεφτείς ότι χτες πήρε Χρυσή Σφαίρα. Τέλος, ο Fraser μιλά για τη μεγαλειώδη επιστροφή του, ενώ πίστευε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι δεν θα πάρει τον ρόλο.

Ποιες είναι οι καλύτερες συμβουλές που έχουν δεχτεί; «Με αγκάλιασε ζεστά ο Pierce Brosnan και μου είπε να συνεχίσω να είμαι τολμηρός. Πώς το ήξερε;», είπε ο Colin Farrell ενώ ο Fraser θυμάται τη φράση του Ian McKellen. «Να προσεγγίζεις κάθε ρόλο λες και είναι η πρώτη ή η τελευταία φορά».