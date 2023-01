Η Diane Keaton έχει να βγει ραντεβού 15 χρόνια, μάλλον επειδή «είναι πολύ εκκεντρική»

Η Keaton αποκάλυψε επίσης ότι κάποτε ήταν ερωτευμένη με τον Richard Gere

Η Diane Keaton είναι 77 χρονών, αλλά θα την πιστεύαμε κι αν μάς έλεγε 27. Το στιλ και η τρέλα της για ζωή δεν έχουν αλλάξει καθόλου τις τελευταίες δεκαετίες και το αποδεικνύει σε κάθε της συνέντευξη (ή post στο Instagram).

Αυτή τη φορά μίλησε για έναν παλιό μεγάλο της έρωτα, που τελικά ήταν μονόπλευρος. Η Keaton συνεργάστηκε με τον Richard Gere το 1977, στην ταινία "Looking for Mr. Goodbar" και τώρα ξανά για τη ρομαντική κομεντί "Maybe I Do". «Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ένιωθε το ίδιο. Υποτίθεται ότι ενδιαφερόταν για εμένα στην ταινία, αλλά δεν το ήθελε καθόλου!», παραδέχεται αν και το έχει ξεπεράσει και τον θεωρεί σπουδαίο τύπο.

Όταν η κουβέντα πήγε στα ραντεβού και ερωτήθη για το πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκε με κάποιον, έδωσε μία πολύ συγκεκριμένη απάντηση.

«Έχουν περάσει 15 χρόνια από τα ραντεβού. Μάλλον θα σκέφτηκαν ότι δεν μπορούν άλλο επειδή είμαι πολύ περίεργη. Είμαι όντως λίγο εκκεντρική, αλλά περνάω μια χαρά. Κάποτε, κάποιος θα με παντρευτεί. Ίσως κάποιος από αυτούς που γνωρίζω και με ξέρουν καλά»

Παρόλα αυτά, η Keaton έχει μιλήσει για την ανάγκη της για ανεξαρτησία, παρόλο που είχε σχέση με τον Al Pacino, τον Jack Nicholson, τον Warren Beatty, και φυσικά τον Woody Allen. «Παρόλα αυτά, δεν μου έκαναν ποτέ πρόταση γάμου. Ίσως για αυτό δεν παντρεύτηκα».

Στα 77, δεν την ενδιαφέρει και τόσο το αν θα βρει σύντροφο και το απέδειξε με το post των γενεθλίων της. «Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου... Εμένα!». Κι εσύ για εμάς Diane.