My Year of Dicks: Η μικρού μήκους για μια 15χρονη που θέλει να χάσει την παρθενιά της, είναι στα φετινά Όσκαρ

Μία ταινία για τη δύσκολη φάση της εφηβείας

Μία ταινία μικρού μήκους ήταν αρκετή για να προκαλέσει γέλια στον Riz Ahmed, ενώ ανακοίνωνε τις υποψηφιότητες των Όσκαρ. "My Year of Dicks" είναι ο προκλητικός τίτλος, αλλά με τα γέλια χάθηκε η ουσία αυτής της 25λεπτης animated ταινίας.

Η Sara Gunnarsdottir είναι η πρώτη Ισλανδή σκηνοθέτρια που φτάνει στα Όσκαρ, ενώ η σεναριογράφος Pamela Ribon είναι ήδη γνωστή για τη Moana και το Ralph Breaks The Internet. Η ταινία μικρού μήκους "My Year of Dicks" βασίζεται στο βιβλίο Notes to Boys (And Other Things I Shouldn't Share in Public) της Ribon, που με τη σειρά του βασίζεται στις δικές της εμπειρίες ενηλικίωσης, κάπου στα 90s.

Μέσα σε 5 κεφάλαια, και αφού περνά από τον τρόμο σε ιστορίες για βαμπίρ, η ιστορία επικεντρώνεται στην 15χρονη Pam που θέλει να χάσει την παρθενιά της και περνά 365 μέρες στο Τέξας, συναντώντας διάφορους άντρες. Αν και είναι animated, βλέπουμε διάφορα αποσπάσματα από την ίδια τη Ribon, όταν ήταν έφηβη, ενώ περνούν από την οθόνη και μέλη της οικογένειάς της.

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες για την υποψηφιότητα από την κοινότητα του animation, και για αυτή την ευκαιρία να μοιραστούμε μία τόσο προσωπική ιστορία του άβολου θαύματος της εφηβείας με ένα τόσο μεγάλο κοινό. Σας ευχαριστούμε πολύ», μάς δήλωσε το επίσημο Twitter account της ταινίας, ενώ δεν άφησε ασχολίαστα τα γελάκια των Riz Ahmed και Allison Williams. «Αν μόνο ο τίτλος σας προκαλεί τέτοια γέλια, ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβεί όταν δείτε την ταινία!». Αν θέλεις πάντως να δεις ολόκληρη την ταινία, μπορείς να το κάνεις εδώ, μέσω Vimeo.