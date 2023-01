iPhone: Τι πρέπει να προσέξετε με τον φορτιστή σας για να μη πέφτει η μπαταρία τόσο γρήγορα

Οι χρήστες του iPhone ανησυχούν πάντα για τη διάρκεια της μπαταρίας και μάλιστα αναζητούν τρόπους να τη «φροντίζουν»

Σίγουρα θα έχετε διαβάσει πολλά tips & tricks για το πώς θα δώσετε περισσότερη ζωή στη μπαταρία σας αλλά εμείς σήμερα σας έχουμε κάτι πολύ βασικό που ενδεχομένως αμελείτε. Κάτι που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η Apple χρησιμοποιεί μπαταρίες ιόντων λιθίου επειδή φορτίζουν πιο γρήγορα και διαρκούν περισσότερο σε σύγκριση με άλλες μπαταρίες. Όμως ακόμη και αυτό δεν είναι αρκετό.

Pexels

Τι πρέπει λοιπόν να προσέξετε με το αξεσουάρ φόρτισης;

Ένας από τους πιο συχνούς λόγους που οδηγούν σε κακή υγεία της μπαταρίας του iPhone είναι η χρήση αξεσουάρ φόρτισης που δεν είναι πιστοποιημένα από την Apple. Οι tech experts αναφέρουν ότι τόσο το καλώδιο φόρτισης όσο και ο προσαρμογέας διαθέτουν πιστοποίηση MFi.

Το MFi είναι η συντομογραφία των Made for iPod, Made for iPhone και Made for iPad. Μόνο οι επωνυμίες που περνούν τις αυστηρές δοκιμές συσκευών και εγκαταστάσεων της Apple μπορούν να τοποθετήσουν το λογότυπο MFi στα προϊόντα τους. Επομένως, φροντίστε να προσέχετε το λογότυπο MFi στα αξεσουάρ φόρτισης.

Για παράδειγμα, κάθε προσαρμογέας καλωδίου φωτισμού διαθέτει ένα μικροσκοπικό τσιπ ελέγχου ταυτότητας που ενημερώνει το iPhone ότι έχει πιστοποίηση MFi. Διαφορετικά, το iPhone εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο όταν εντοπίζει ένα καλώδιο που δεν έχει πιστοποίηση MFi.