Netflix: Οι καλύτερες (παλιές και νέες) ταινίες και ντοκιμαντέρ που θα δούμε τον Φεβρουάριο

Έτοιμοι για νέο και παλιό υλικό

Σαββατοκύριακο με κρύο και υπάρχει καλύτερη επιλογή από Netflix, καλές ταινίες και ντοκιμαντέρ και φαγητό στον καναπέ; Όχι, δεν υπάρχει.

Αφού ρίξαμε μια ματιά στις καλύτερες σειρές αυτού του μήνα, ας δούμε τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ αλλά και μερικές παλιές αξίες που μπαίνουν για πρώτη φορά στην πλατφόρμα. Call me By Your Name, εσύ;

Νέες Ταινίες

True Spirit

Μια επίμονη Αυστραλή έφηβη κυνηγά τα όνειρά της και αντιμετωπίζει τους φόβους της, θέλοντας να γίνει το νεαρότερο άτομο που θα γυρίσει τον κόσμο με ιστιοφόρο μόνο του. 3 Φεβρουαρίου.

Στρόμπολι

Στοιχειωμένη από τις μνήμες του διαλυμένου της γάμου κι ενός τσακωμού με την κόρη της, μια γυναίκα ξεκινά ένα σκληρό πρόγραμμα αυτοβοήθειας όταν οι διακοπές της ναυαγούν. Από τις 3 Φεβρουαρίου.

Το Δεκαήμερο ενός Καλού Ανθρώπου

Ένας δικηγόρος που έγινε ιδιωτικός ντετέκτιβ αναλαμβάνει μια υπόθεση εξαφάνισης ατόμου και έρχεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη αναζήτηση που αλλάζει τη ζωή του. 10 Φεβρουαρίου.

Σπίτι Σου ή Σπίτι Μου;

Όταν η Ντέμπι κι ο Πίτερ, δύο τελείως διαφορετικοί φίλοι, αλλάζουν σπίτια για μια εβδομάδα, γεύεται ο ένας τη ζωή του άλλου και αυτό ίσως ανοίξει την πόρτα στον έρωτα. 10 Φεβρουαρίου.

Έχουμε ένα Φάντασμα

Αφού βρίσκει ένα φάντασμα με το όνομα Έρνεστ να στοιχειώνει το νέο της σπίτι, η οικογένεια του Κέβιν γίνεται μέσα σε μια νύχτα ανάρπαστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 24 Φεβρουαρίου.

Ντοκιμαντέρ

Τα Εκατομμύρια του Γκάνθερ: Σειρά μίας σεζόν

Ο σκύλος με το καταπίστευμα δεν είναι το πιο αλλόκοτο στοιχείο αυτής της ιστορίας. Ο φροντιστής του Γκάνθερ ζούσε επίσης στην πολυτέλεια και είχε φανατικούς ακόλουθους. 1η Φεβρουαρίου.

Μπιλ Ράσελ: Θρύλος

Ο πολυνίκης πρωταθλητής του NBA και θρύλος των ατομικών δικαιωμάτων Μπιλ Ράσελ χτίζει μια απίθανη κληρονομιά εντός κι εκτός γηπέδων σ' αυτό το βιογραφικό ντοκιμαντέρ. 8 Φεβρουαρίου.

Διπλή Ανθρωποκτονία: Σκάνδαλο στη Νότια Καρολίνα: Σεζόν 1

Σοκαριστικές τραγωδίες συγκλονίζουν μια δεμένη κοινότητα στη Νότια Καρολίνα και φέρνουν στο φως τα φρικιαστικά μυστικά της πιο ισχυρής οικογένειάς της. 22 Φεβρουαρίου.

Παλιές ταινίες

01/02/2023

Να με Φωνάζεις με τ' Όνομά σου (Call Me by Your Name)

09/02/2023

Κάποτε στο... Χόλιγουντ (Once Upon a Time in Hollywood)

15/02/2023

Λογική και Ευαισθησία (Sense and Sensibility)